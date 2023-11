Physik-Nobelpreisträger John F. Clauser leugnet den Klimawandel – „Planet ist nicht in Gefahr“

John F. Clauser. © SKATA/Imago

John F. Clauser hat den Physik-Nobelpreis gewonnen – und sorgt jetzt mit der Leugnung des Klimawandels für Aufsehen. Führende Klimawissenschaftler sind alarmiert.

Baltimore - Auf einer feurigen Pressekonferenz im Hotel Four Seasons prangerten Redner am Dienstag (14. November) den Klimawandel als einen Schwindel an, der von einer „globalen Kabale“ verübt werde, zu der die Vereinten Nationen, das Weltwirtschaftsforum und viele führende Vertreter der katholischen Kirche gehörten.

Es hätte wie eine Randerscheinung wirken können, wäre da nicht die Qualifikation eines Redners gewesen. John F. Clauser, der im vergangenen Jahr den Nobelpreis für Physik erhielt, erklärte am Dienstag, „dass es keine Klimakrise gibt“ - eine Behauptung, die dem überwältigenden wissenschaftlichen Konsens widerspricht.

Bei der Veranstaltung wurde Clausers bemerkenswerter Wandel seit der Verleihung einer der renommiertesten Auszeichnungen der Welt für seine bahnbrechenden Experimente mit Lichtteilchen in den 1970er Jahren deutlich. Seine jüngste Leugnung der globalen Erwärmung hat führende Klimawissenschaftler alarmiert, die davor warnen, dass er seinen Status dazu nutzt, die Öffentlichkeit über einen planetarischen Notfall in die Irre zu führen.

Nobelpreisträger Clauser weist Bedenken zurück

Der 80-jährige Clauser, der eine dröhnende Stimme und weißes Haar hat, das er oft ungekämmt lässt, hat diese Bedenken zurückgewiesen. Er sagt, Skepsis sei ein wichtiger Teil des wissenschaftlichen Prozesses.

„In den 1970er Jahren gab es einen überwältigenden Konsens darüber, dass das, was ich tat, sinnlos war“, sagte er in einem Interview nach der Pressekonferenz. „Es hat 50 Jahre gedauert, bis meine Arbeit mit dem Preis ausgezeichnet wurde. So lange dauert es, bis sich Meinungen ändern“.

Die Veranstaltung am Dienstag wurde von der Deposit of Faith Coalition organisiert, einer Gruppe von mehr als einem Dutzend katholischer Organisationen, die argumentiert, dass „diejenigen, die die gott- und familienfeindliche Klima-Agenda vorantreiben, herausgefordert und bloßgestellt werden müssen“. Clauser, der Atheist ist, brauchte einige Überzeugungsarbeit, um als Hauptredner aufzutreten, wie ein Sprecher der Koalition einräumte.

Zu den anderen Rednern gehörten Marc Morano, ein ehemaliger republikanischer Kongressmitarbeiter, der eine Website betreibt, die die Mainstream-Klimawissenschaft ablehnt, und Alex Newman, ein Journalist für rechtsgerichtete Medien, der dazu aufgerufen hat, den „Klimaschwindel“ aufzudecken. Beide Männer nahmen den ehemaligen Vizepräsidenten Al Gore und seinen Dokumentarfilm von 2006 über die Gefahren des Klimawandels mehrfach aufs Korn.

Physik-Nobelpreisträger Clauser: „Es gibt keine Klimakrise“

Clauser, der einen grauen Blazer, schwarze Jeans und Teva-Sandalen trug, wirkte beschwingt, als er die Bühne betrat. Er ließ eine PowerPoint-Präsentation ablaufen, die mit dem Ausruf begann: „Großartige Neuigkeiten! Es gibt keine Klimakrise!“

„Auch wenn es viele Leute verärgern mag, meine Botschaft ist, dass der Planet nicht in Gefahr ist“, sagte Clauser vor etwa einem Dutzend Zuhörern im Konferenzraum des Hotels und anderen, die den Vortrag online verfolgten. „Ich nenne mich selbst einen Klimaleugner“, fügte er hinzu. „Man hat mir gesagt, das sei politisch nicht korrekt. Also bin ich wohl ein Klimakrisen-D-Wort-Mensch.“

Klimawandel (Symbolbild). © Daniel Scharinger/Imago

Clauser prahlte damit, dass er letztes Jahr, als die Nobelpreisträger des Jahres 2022 ins Weiße Haus eingeladen wurden, ein privates Treffen mit Präsident Biden im Oval Office hatte. Er sagte, er habe Bidens Klima- und Energiepolitik kritisiert, worauf der Präsident geantwortet habe: „Das klingt nach rechter Wissenschaft.“

Die Washington Post konnte diesen Bericht nicht bestätigen; ein Sprecher des Weißen Hauses reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

Die große Mehrheit der Klimawissenschaftler ist sich einig, dass die globale Erwärmung katastrophale Folgen für heutige und künftige Generationen haben wird. Sie warnen, dass Hitzewellen, Hungersnöte und Infektionskrankheiten bis zum Ende des Jahrhunderts Millionen zusätzlicher Menschenleben fordern könnten, wenn die Menschheit die Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe nicht rasch reduziert.

Klimaleugner haben heute weniger Einfluss

Der Einfluss der Klimaleugner hat in den letzten Jahrzehnten abgenommen, da die wissenschaftlichen Erkenntnisse klarer geworden sind und die Auswirkungen der globalen Erwärmung immer deutlicher zutage treten. Doch eine kleine Gruppe lautstarker Skeptiker - darunter mehrere prominente Physiker - hat sich hartnäckig gehalten.

Clauser, der noch nie eine von Fachleuten begutachtete Arbeit über den Klimawandel veröffentlicht hat, hat sich vor allem auf eine Botschaft versteift: Die Temperatur der Erde wird in erster Linie durch die Wolkenbedeckung bestimmt, nicht durch die Kohlendioxidemissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe. Er ist zu dem Schluss gekommen, dass die Wolken eine kühlende Wirkung auf den Planeten haben, so dass es keine Klimakrise gibt.

Michael Mann, ein Klimawissenschaftler an der Universität von Pennsylvania, bezeichnete dieses Argument als „reinen Müll“ und „Pseudowissenschaft“. Die „besten verfügbaren Beweise“ zeigen, dass Wolken tatsächlich einen Nettoerwärmungseffekt haben, so Mann in einer E-Mail. „In der Physik nennen wir das einen ‚Vorzeichenfehler‘ - es ist die Art von Fehler, bei dem sich ein Studienanfänger schämt, wenn er dabei erwischt wird“, sagte er.

Wissenschaft ist von Clausers Theorie nicht überzeugt

Andrew Dessler, Professor für Atmosphärenwissenschaften an der Texas A&M University, stimmte dem zu. „Wolken verstärken die Erwärmung“, sagte Dessler in einer E-Mail und fügte hinzu: „Die wissenschaftliche Gemeinschaft hat das letzte Jahrhundert damit verbracht, [den Klimawandel] zu untersuchen, und zu diesem Zeitpunkt ist praktisch alles, was passiert, vorhergesagt worden. John Clauser und seinesgleichen ignorieren dies, weil sie keine ernsthaften wissenschaftlichen Kritiken vorbringen“.

Anton Zeilinger, ein österreichischer Physiker, der letztes Jahr gemeinsam mit Clauser den Nobelpreis erhielt, sagte in einem Interview, er habe „großen Respekt“ vor Clausers wissenschaftlicher Strenge, obwohl er darauf hinwies, dass er kein Experte für Klimawissenschaften sei.

Im Jahr 1972 führte Clauser bahnbrechende Experimente zur Quantenverschränkung durch, einem Prozess, bei dem zwei oder mehr Teilchen so gekoppelt sind, dass jede Veränderung an einem Teilchen eine gleichzeitige Veränderung am anderen auslöst, selbst wenn sie durch große Entfernungen getrennt sind. Die Experimente bestätigten ein Phänomen, das Albert Einstein berühmt als „spukhafte Fernwirkung“ bezeichnet hatte. Sie ebneten auch den Weg für Technologien wie Quantencomputer, die Probleme lösen können, die für klassische Computer zu komplex sind.

„Als Einstein seine Ideen vorstellte, galt er als verrückt und als Außenseiter“, so Zeilinger, emeritierter Physikprofessor an der Universität Wien. „Es ist in der Wissenschaft schon vorgekommen, dass die Mehrheit völlig falsch lag. Ich habe keine Ahnung, ob das hier der Fall ist, aber die Wissenschaft muss offen für Diskussionen sein.“

Emeritierter Physikprofessor: Globale Erwärmung ist gut für die Menschheit

Einige Physiker haben entscheidende Beiträge zum weltweiten Verständnis des Klimawandels geleistet. Im Jahr 2021 wurde der Nobelpreis für Physik an die Wissenschaftler Syukuro Manabe aus den Vereinigten Staaten und Klaus Hasselmann aus Deutschland für Arbeiten verliehen, die die Grundlage für aktuelle Klimamodelle bildeten. Andere haben sich als Klimaskeptiker einen Namen gemacht.

William Happer, ein emeritierter Physikprofessor der Princeton University, vertritt die Ansicht, dass die globale Erwärmung gut für die Menschheit ist. Unter Präsident Donald Trump diente Happer als leitender Direktor im Nationalen Sicherheitsrat, wo er eine umstrittene Initiative zur Neubewertung der Klimawissenschaft durch die Bundesregierung beaufsichtigte.

Richard Lindzen, ein pensionierter MIT-Physiker, hat in ähnlicher Weise kritisiert, was er als „Klima-Alarmismus“ bezeichnet hat. Und Steven E. Koonin, ein Physiker, der unter Präsident Barack Obama als Unterstaatssekretär für Wissenschaft im Energieministerium tätig war, schrieb den Bestseller „Unsettled: What Climate Science Tells Us, What It Doesn‘t, and Why It Matters“.

„In der Physikgemeinschaft gibt es eine skeptische Haltung gegenüber der Klimawissenschaft“, schrieb Nadir Jeevanjee, ein Physiker bei der National Oceanic and Atmospheric Administration, in einer kürzlich erschienenen Kritik an Koonins Buch.

In einem Interview sagte Jeevanjee, dass die Klimawissenschaft zwar auf der Physik basiere, aber nicht alle Physiker Experten für Klimawissenschaft seien. Aber das hat einige angesehene Physiker nicht davon abgehalten, sich als Experten darzustellen und Zweifel zu säen, sagte er. „Wenn sie reden, hören die Leute zu“, sagte Jeevanjee, der betonte, dass er in seinem eigenen Namen und nicht im Namen der NOAA sprach. „Es schürt die Flammen der Leugnung.“

Einige Physiker, die den wissenschaftlichen Konsens über den Klimawandel ablehnen, wurden von fossilen Brennstoffunternehmen finanziert. Wei-Hock „Willie“ Soon, ein Astrophysiker, der behauptet, dass Schwankungen in der Sonnenenergie den größten Teil der globalen Erwärmung verursacht haben, nahm von 2005 bis 2015 mehr als 1,2 Millionen Dollar von der fossilen Brennstoffindustrie an, ohne diesen Interessenkonflikt in den meisten wissenschaftlichen Arbeiten offenzulegen.

Clauser bekommt kein Geld aus der Energiebranche

Clauser sagte, er erhalte kein Geld von Öl-, Gas- und Kohleinteressen. „Wenn ich nach Asien reise, bekomme ich ein riesiges Honorar für meine Vorträge“, sagte er im Interview nach der Veranstaltung am Dienstag. „Aber diese Konferenz hat mir kein Honorar für mein Kommen gegeben. Das Beste, was ich bekomme, sind Flugkosten und Hotel. Ich lebe nur von meinen Ersparnissen.“

Im Juni hielt Clauser die Grundsatzrede auf einer Konferenz über Quanteninformationswissenschaft in Seoul und erklärte dem Publikum, dass „ich nicht glaube, dass es eine Klimakrise gibt“. Die Rede kam einen Monat, nachdem er dem Vorstand der CO2 Coalition beigetreten war, einer Gruppe, die behauptet, dass Kohlendioxid für den Planeten von Vorteil ist.

Clauser wurde nicht überall willkommen geheißen. Im Juli sollte er vor dem Unabhängigen Evaluierungsbüro des Internationalen Währungsfonds ein Seminar über Klimamodelle halten, doch dann wurde die Veranstaltung ohne Erklärung „kurzerhand abgesagt“, wie die CO2-Koalition damals in einer Erklärung mitteilte.

Am Dienstag sagte Clauser, ihm sei zunächst gesagt worden, dass die Veranstaltung als Debatte mit einem Autor eines Berichts des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen der Vereinten Nationen umgestaltet werden würde. Aber diese Idee wurde nie umgesetzt“, sagte er.

Ein Sprecher des Büros lehnte es ab, einen Kommentar abzugeben, und reagierte nicht auf Nachfragen, ob die Veranstaltung verschoben werden könnte.

Möglicherweise erreicht Clausers Botschaft auch nur ein begrenztes Publikum. Von den rund ein Dutzend Teilnehmern an der Pressekonferenz in Baltimore waren zwei Journalisten und mehrere andere Mitglieder der Deposit of Faith Coalition.

Auf die Frage nach der geringen Teilnehmerzahl nahm Clauser, der ein Emphysem hat, das durch das Rauchen von Zigaretten in jungen Jahren verursacht wurde, einen Zug aus seinem Inhalator und zuckte mit den Schultern.

„Ich bekomme eine angemessene Menge an Fanpost, einige davon von Leuten, die behaupten, Klimawissenschaftler zu sein“, sagte er. „Das meiste davon ist sehr positiv.“

Zur Autorin Maxine Joselow ist Redakteurin und Moderatorin von The Climate 202 bei der Washington Post.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 16. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.