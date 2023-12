Seltenes Himmelsereignis: Warum einer der hellsten Sterne kurz verschwinden wird

Von: Tanja Banner

Der rote Überriese Beteigeuze sorgte für Schlagzeilen, weil er dunkler wurde. Dieses Mal verschwindet er für kurze Zeit komplett – wegen eines Asteroiden.

Frankfurt – Eine Sonnenfinsternis oder eine Mondfinsternis kommt mehrmals im Jahr vor. Und auch, wenn es Jahre gibt, in denen man am eigenen Wohnort möglicherweise keines von beiden Himmelsereignissen sehen kann, so sind beide Phänomene doch gut bekannt. Etwas ganz seltenes dagegen ist eine Sternbedeckung – vor allem, wenn es sich um einen hellen und auffälligen Stern wie Beteigeuze handelt. Beteigeuze ist der rötlich leuchtende linke „Schulterstern“ im Sternbild Orion und derzeit jeden Abend gut am Himmel zu sehen.

Doch in der Nacht vom 11. auf den 12. Dezember 2023 wird der Stern für kurze Zeit vom Nachthimmel verschwinden. Natürlich ist er nicht tatsächlich weg – er wird von einem Asteroiden bedeckt. Der Asteroid (319) Leona wird vor dem Stern vorbeiziehen und ihn dabei für wenige Sekunden bedecken, in der Fachsprache wird das Ereignis Okkultation genannt.

Asteroid bedeckt Stern Beteigeuze im Sternbild Orion

Weil der Asteroid trotz seiner größeren Nähe zur Erde kleiner als Beteigeuze am Himmel erscheint, wird sogar eine „Feuerring“-Finsternis des Sterns zu sehen sein. Dabei wird – vergleichbar mit einer ringförmigen Sonnenfinsternis – der Stern nicht komplett bedeckt. Rund um den Asteroiden entsteht so ein „Feuerring“, den man mit einem Teleskop sehen kann.

Beteigeuze ist der linke „Schulterstern“ des Sternbilds Orion. Wegen seiner rötlichen Farbe ist er kaum zu übersehen. © imago/ZUMA Wire

Allerdings geht das nur, wenn man sich – genau wie bei einer Sonnenfinsternis – in der richtigen Region aufhält. Der Pfad der Bedeckung ist mit etwa 60 Kilometern sehr schmal und zieht sich unter anderem durch Südeuropa, Florida und den Osten Mexikos. Karten zeigen, wo man die Bedeckung von Beteigeuze verfolgen kann.

Sternbedeckung ist ein wichtiges Ereignis für die Astronomie

Obwohl das Ereignis nur einige Sekunden dauert, ist es für die Astronomie äußerst wichtig. Durch die Bedeckung des Sterns Beteigeuze kann die Wissenschaft nämlich wichtige Informationen über den Stern sammeln. Während der Asteroid einen Großteil des Lichts von Beteigeuze ausblendet, können erdgebundene Teleskope nämlich die Bereiche genauer beobachten, die dadurch auf dem Stern sichtbar werden. Ohne die Hilfe eines Himmelskörpers, der einen Teil des Lichts blockiert, ist das derzeit nicht möglich.

Name: Beteigeuze (Alpha Orionis, Betelgeuse) Typ: Roter Überriese Entfernung zur Erde: ca. 642 Lichtjahre Radius: 617,1 Millionen Kilometer (etwa der 760-fache Sonnenradius) Masse: 16,5 bis 19 Sonnenmassen Sternbild: Orion

Astronominnen und Astronomen hoffen, neue Erkenntnisse über den seltsamen Stern Beteigeuze sammeln zu können. Der Stern sorgte vor einigen Jahren für Aufsehen, als er immer dunkler wurde. Doch es fand keine Supernova statt, stattdessen erholte sich der rote Überriese wieder und strahlt nun genauso hell wie eh und je. Durch die Bedeckung will die Forschung unter anderem herausfinden, wie heißes Gas sich um den Stern bewegt.

Beteigeuze und Asteroid (319) Leona im Visier der Beobachtenden

Und auch der Asteroid wird genauer unter die Lupe genommen, wie der Astrophysiker Gianluca Masi vom Virtual Telescope Project erklärt: „Diese Art von Bedeckungen sind sehr nützlich, um die Form des betreffenden Asteroiden einzugrenzen. Hier hoffen wir, auch die Oberfläche des betroffenen Sterns zu untersuchen.“

Die International Occultation Timing Association (IOTA-ES) ruft Astronominnen und Astronomen zur Beobachtung des seltenen Ereignisses auf. Wer sich nicht im Pfad der Sternenbedeckung befindet, kann das seltene Ereignis im Livestream des Virtual Telescope Project verfolgen. Der Livestream startet am 12. Dezember um 2 Uhr nachts, die Bedeckung selbst soll um 2.17 Uhr stattfinden. Allerdings kann sich diese Zeit noch etwas verschieben, da die Astronomie noch daran arbeitet, den Orbit von Asteroid (319) Leona genauer zu bestimmen. (tab)