16 / 27

Tina Turners Hits wie „Simply The Best“ und „What‘s Love Got To Do With It“ begeisterten weltweit Millionen von Menschen. In den 1980er-Jahren stieg die US-Rocksängerin zum Weltstar auf. Nach schwerer Krankheit starb sie am 24. Mai 2023 im Alter von 83 Jahren in ihrem Haus am Schweizer Zürichsee. © Stefan Hesse/dpa