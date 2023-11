Mädchen (4) unter freigelassenen Hamas-Geiseln: Ihre Eltern wurden vor ihren Augen ermordet

Von: Julia Stanton

Fünfzig Tage verbrachte die vierjährige Avigail in den Händen der Hamas. Jetzt ist sie endlich wieder mit ihrer Familie vereint, ihre Eltern wird sie aber nie wiedersehen.

Gaza – Die vierjährige Avigail Idan erlebte Grausames: Am 7. Oktober musste sie mit ansehen, wie ihre Eltern von militanten Hamas-Terroristen erschossen wurde. Sie selbst überlebt, weil sie sich unter der Leiche ihres Vaters versteckt hielt und dann ins Haus eines Nachbarn flüchten konnte.

Dort wurde sie jedoch mit der benachbarten Familie von der Hamas als Geisel genommen, wie die Washington Post berichtet. Jetzt hat der Schrecken ein Ende: Avigail ist nach 50 Tagen in Gefangenschaft wieder mit ihrer verbleibenden Familie vereint. Sie ist eine von 17 Geiseln, die am Sonntag, 26. November, von der Hamas freigelassen wurden. Insgesamt waren etwa 240 Geiseln von der radikal-islamischen Terrorgruppe Hamas verschleppt worden, darunter auch etliche Kinder.

Familie von freigelassener Geisel: „Wir haben gehofft und gebetet“

Die Familie von Avigail ist erleichtert über deren Freilassung: „Wir haben gehofft und gebetet, dass der heutige Tag kommen würde“, sagten ihre Cousine Noa Naftali und ihre Großtante Liz Hirsh Naftali in einer Stellungnahme nach ihrer Freilassung. „Es gibt keine Worte, um unsere Erleichterung und Dankbarkeit darüber auszudrücken, dass Avigail in Sicherheit ist.“ Das junge Mädchen wird nun mit ihren Geschwistern bei ihrer Tante, Onkel und ihren Großeltern in Israel leben.

Avigail, die in US-Medienberichten auch häufig „Abigail“ genannt wird, ist sowohl israelische als auch die US-amerikanische Staatsbürgerin. Sie war die erste amerikanische Geisel, die von der Hamas im Rahmen eines Abkommens mit dem israelischen Militär freigelassen wurde. Die US-Regierung war Mitte November an der Vermittlung des Abkommens beteiligt.

Auch Deutsche unter den freien Geiseln

US-Präsident Joe Biden zeigte sich ebenfalls betroffen von dem Schicksal der jungen Avigail. In einer Pressekonferenz sagte er, dass er und sei Frau, gemeinsam mit vielen Amerikanern dafür beteten, dass es ihr gut gehe.

Der Präsident sagte auch, dass er sich weiterhin um die Freilassung anderer Amerikaner bemühen würde: „Der Beweis dafür, dass es funktioniert und es sich lohnt, weiterzumachen, liegt in jedem Lächeln und jeder dankbaren Träne, die wir auf den Gesichtern dieser Familien sehen, die endlich wieder zusammenkommen“, sagte Biden. „Der Beweis ist die kleine Abigail.“ Der ehemalige US-Präsident Donald Trump sieht das Abkommen zwischen Israel und der Hamas kritisch.

Auch Außenministerin Annalena Baerbock äußerte sich zu der Geisel-Freilassung. Auf der Plattform X teilte sie mit, dass sich vier Deutsche unter den freigelassenen Geiseln befinden.

„Ich denke an sie und an die, die noch in den Händen der Hamas sind. Wir arbeiten mit aller Kraft daran, dass auch sie bald in Freiheit sind“, schrieb Baerbock.

Israel und Hamas tauschen Geiseln aus – Dank Deal auch totgeglaubtes Mädchen wieder frei

150 palästinensische Gefangene sollten während einer Waffenruhe gegen 50 israelische Geisel getauscht werden, darauf hatte sich die israelische Regierung mit der radikalislamische Hamas verständigt. Seit Freitag, 24. November, wurden bisher 37 von den 240 Geiseln freigelassen, berichtet das ZDF. Im Gegenzug hat Israel bisher etwa 78 palästinensische Gefangene freigelassen. Unter den freigelassenen israelischen Geiseln ist auch die zunächst totgeglaubte 9-jährige Emily Hand.

Der Vater des Mädchens hatte öffentlich für die Freilassung seiner Tochter gekämpft und international auf den Fall aufmerksam gemacht. In einem emotionalen Video sagte er kurz nach dem Hamas-Überfall, dass er seiner Tochter den Tod wünsche. Denn die Gefangenschaft in den Fängen der Hamas sei schlimmer als der Tod. Die nächste Geiselübergabe soll am Montag, 27. November stattfinden. (jus)