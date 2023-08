Erste Kinder aus Seilbahn nach fast elf Stunden gerettet

Menschen in einem Friseur-Salon verfolgen eine Nachrichtensendung, in der über eine riskante Rettungsmission an der Seilbahn berichtet wird. © K.M. Chaudary/AP/dpa

In einer Gondel waren sie auf dem Weg in die Schule, als plötzlich ein Draht der Seilbahn riss. Die Rettungsmission ist riskant.

Islamabad - In Pakistan haben Spezialkräfte bei einer riskanten Rettungsmission zwei Kinder aus der Gondel einer Seilbahn gerettet. Die Gondel hing während der Aktion nur noch an einem einzigen Stahlseil. Fernsehaufnahmen am Dienstag zeigten, wie eine erste Person aus der Gondel mit einem Rettungsseil eines Hubschraubers zum Boden gebracht wurde. Die Polizei bestätigte die Rettung. Sechs Kinder und zwei Erwachsene hatten zuvor fast elf Stunden in der Gondel ausgeharrt. dpa