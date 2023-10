Erste Region in Frankreich betroffen: Leitungswasser sollte offenbar nicht mehr konsumiert werden

Von: Nadja Zinsmeister

Die Qualität des Leitungswassers soll in einer französischen Region nicht mehr zum Konsum ausreichen. Die Informationen wurden von einer französischen Zeitung geleaked.

Paris – Frankreich zählt eigentlich zu einem der europäischen Länder, in denen Leitungswasser von hoher Qualität ist und deshalb bedenkenlos getrunken werden kann. In mindestens einer Region könnte sich dieser Zustand aber bald ändern. Französische Medien berichten von einer privaten E-Mail des Direktors der regionalen Gesundheitsagentur (ARS) in Okzitanien, in der er Mitarbeiter vor schlechter Wasserqualität warnt. Offiziell kommentiert wurden die Informationen bislang nicht.

„Man muss Wasser in Flaschen bevorzugen“, habe der ARS-Direktor laut Informationen der französischen Zeitung Le Canard enchaîné in seiner E-Mail an Mitarbeiter unter anderem geschrieben. Die Zeitung habe nach eigenen Angaben Einblick in der „vertrauliche Nachricht“ erhalten, nennt in ihrer Veröffentlichung am Mittwoch (18. Oktober) jedoch keine Quelle. In der Nachricht schlage der Direktor insgesamt Alarm bezüglich des Trinkwassers in der französischen Region Okzitanien. Grund seien sogenannte „ewige Chemikalien“ (polyfluorierte Alkylsubstanzen) und Pestizidrückstände, die sich in den Rohren befinden sollen. Auch in Deutschland kann Leitungswasser mit gesundheitsschädlichen Stoffen verunreinigt sein.

Private Nachricht geleaked: Leitungswasser in französischer Region soll offenbar nicht mehr konsumiert werden

Der Direktor der ARS soll die Warnung am 23. September in einer E-Mail an seine Führungskräfte verschickt haben. „Je mehr wir suchen, desto mehr werden wir finden“, sagte er demnach bezüglich der Schadstoffe im Leitungswasser. Laut Le Canard enchaîné legt der Direktor deshalb nahe, dass Leitungswasser „nicht mehr konsumiert, sondern nur noch für alles andere verwendet werden soll“. Man müsse stattdessen Wasser in Flaschen bevorzugen.

Ein Glas Leitungswasser steht in einem französischen Restaurant auf dem Tisch. Unbedenklich oder gesundheitsschädend? (Symbolfoto) © Nano Calvo/IMAGO

Polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) stellen laut Definition der Justus-Giebig Universität Giessen Chemikalien dar, die „extrem langlebig sind und auf natürlichem Wege nicht abgebaut werden können“. Die Stoffe seien sowohl für den Menschen als auch die Umwelt giftig und träten mittlerweile „fast überall“ auf. „Von einigen PFAS ist bekannt, dass sie bei schon bei niedrigen Konzentrationen chronisch toxisch wirken können, zum Beispiel schädigen sie das Immunsystem und die Funktion der Schilddrüse“, erklärt Prof. Dr. Hubertus Brunn in einer Publikation, die Anfang April in der Fachzeitschrift „Environmental Sciences Europe“ erschienen war. Außerdem fördere es die Entstehung von Krebs.

Kämpft die erste Region Frankreichs mit stark belastetem Leitungswasser? Das ist der PFAS-Stand in Europa

Die Chemikalien würden laut dem Professor vor allem über Trinkwasser in den menschlichen Körper gelangen. Doch wie finden PFAS ihren Weg in die Umwelt? In der Industrie und für Alltagsprodukte gelten PFAS als extrem praktische Stoffe. So findet man sie in allen möglichen Produkten vor, von Lebensmittelverpackungen bis hin zu Teppichen und Möbeln. Die Liste ist scheinbar unendlich. Einmal in die Umwelt ausgesetzt, sind PFAS jedoch kaum wieder entfernbar.

Wie Le Canard enchaîné weiter berichtet, habe der ARS-Direktor in Okzitanien von Wasserkontrollen abgeraten. Diese würden ab 2026 verpflichtend verstärkt werden. Bis es so weit ist, würde der Direktor offenbar dazu raten, die Kontrollen „nicht zu machen“. Offiziell bestätigt werden konnten die Informationen aus der privaten Nachricht bislang aber nicht.

Dass die Schadstoffe im Leitungswasser in ganz Europa immer mehr allgegenwärtig werden, ist auch in Frankreich kein Geheimnis. Erst im Mai diesen Jahres stellte die Organisation „Générations Futures“ nach entsprechenden Analysen in Frankreich Strafanzeige gegen X wegen „Umweltschädigung“ ein und prangerte an, dass ein großer Teil der europäischen Bevölkerung mittlerweile PFAS ausgesetzt sei. In Deutschland stellt die Menge an Chemikalien laut Umweltorganisationen ebenfalls ein großes Problem dar. „Auch die deutsche Regierung muss jetzt Verantwortung übernehmen und sich für das Verbot von PFAS einsetzen. Deutschland ist der mit Abstand größte Chemiestandort Europas“, schreibt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland auf seiner Website. (nz)