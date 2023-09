„Das muss wirklich nicht sein“: Italien-Urlauber zeigt sich von Essen an Raststätte entsetzt

Von: Josefin Schröder

Teilen

Eine zugegeben recht ungewöhnliche Kreation hat ein Reddit-Nutzer im Urlaub in Italien entdeckt. Das kuriose Gericht polarisiert das Netz.

München – Schnitzel mit Pommes, Pommes mit Schnitzel – kennt jeder. Aber wie sieht es aus mit Pommes auf Schnitzel in Brötchen? Noch nie gehört, geschweige denn gegessen? Macht nichts. Einem Reddit-Nutzer ging es genauso. Er entdeckte die deftige Kombination an einer Autobahnraststätte in Italien und schien verwundert. Das Foto, was er auf Reddit veröffentlichte, zeigt eine Vitrine, in der sich die Brötchen – von der Größe her aber eher Fladenbrote – gefüllt mit Schnitzeln und Pommes stapeln. Während sich Touristen über diese Raststätten-Verpflegung empören, hat Italien gerade ein anderes Problem. Dort gefährdet die Blaukrabbe lokale Restaurants.

Italien-Urlauber empört: Raststätte bietet Schnitzel und Pommes im Brötchen an

Zurück zum Imbiss: Ein „Crostone Rustico“ bekommt man für 7,95 Euro, verrät das Schild daneben. Googelt man „Crostone Rustico“ zeigt die Suchmaschine unterschiedliche Sandwich-Varianten an. Scheinbar kann die Kombination Brot, Schnitzel, Pommes auch noch zusätzlich mit überbackenem Käse getoppt werden.

Schnitzel mit Pommes im Brötchen: Die Vitrine einer italienischen Autobahnraststätte zeigt ein besonderes kulinarisches Angebot. © Screenshot

Mit dem klassischen Schnitzel-Gericht hat das weniger zu tun. Passend dazu schreibt ein Nutzer bei Reddit „Italiener schlagen zurück. Hundert Jahre kulinarische Verbrechen an der eigenen Heimatkost gehen nicht spurlos an einem vorbei.“

„Das muss wirklich nicht sein“, schreibt ein anderer. Kommentare wie „gruselig“ oder „grundgütiger“ liest man, einige scheinen dennoch gar nicht so abgeneigt von dem Schnitzelbrötchen. „Ich hasse mich dafür, dass ich es essen würde“, lautet ein Kommentar. Gleich darunter gibt jemand ehrlich zu „Ich würde es vernichten. Und dann noch eins“.

Ein anderer Nutzer bringt die Diskussion auf die nächste Ebene und fragt „Gibt es eigentlich auf irgendeiner Autobahnraststätte gutes Essen zu fairen Preisen?“ Wenn man nicht gerade unterwegs ist, ist es gar nicht so schwer sich gesund zu ernähren – mit diesen Tipps kann es klappen.