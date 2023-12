Bild von Pizza Kapstadt sorgt für Irritationen: „Das Übelste, was die Mensa je angeboten hat?“

Von: Andreas Knobloch

Kantinenessen in Deutschland: Für viele tagsüber nicht mehr wegzudenken, doch bei manchen Angeboten wird sich gewundert. Wie bei der Pizza Kapstadt.

Dresden - Im Mai 2023 hat der nordrhein-westfälische Verpflegungsanbieter apetitio AG das Lieblingsessen in der Betriebsversorgung 2022 ausgewertet. Auf Platz eins bleibt weiterhin Spaghetti Bolognese, gefolgt vom vegetarischen Gericht Cappelletti-Pesto-Pfanne sowie der Currywurst mit Pommes. In der Rangliste garantiert nicht vertreten: die Pizza Kapstadt, die in der Unimensa Dresden angeboten wird.

Pizza Kapstadt für 2,90 Euro - schlägt der Preis den möglichen Geschmack?

„Was ist das Übelste, was eure Mensa je angeboten hat?“, fragt ein User bei der Plattform reddit. Beispielhaft wurde eben ein Screenshot der besonderen Pizza angehängt. Das Fundstück sorgte für ähnliche viel Stirnrunzeln wie eine Bäckerei-Rechnung. Die Pizza „Kapstadt“ könnte beim Blick auf die Zutaten durchaus ein „übles Gericht“ sein: Wiener Würstchen, Gewürzgurken, Remoulade und Röstzwiebeln. Dahingegen ist die Pizza Hawaii ein Kavaliersdelikt.

„Wohnst du in der Hölle?“: Pizza-Kapstadt-Kommentare sorgen für Aufsehen

Positiv für Studierende: Sie zahlen nur 2,90 Euro, was aktuell - nicht zu vergleichen mit einem Flughafen-Bier - wohl kaum zu überbieten ist. Für viele ein Grund, es auszuprobieren: „Für 2,90 Euro könnte es mir gefallen und schmecken“. Ein anderer Student aus einer anderen Stadt schreibt: „2,90? Da ess ich das jeden Tag bei so einem Preis. Bei meiner Unimensa bekommt man dafür nicht mal eine Suppe“. Die Zutaten scheinen aber dennoch der große Eyecatcher zu sein: „Bei Wiener Würstchen, Gewürzgurken, Remoulade und Röstzwiebeln denke ich auch sofort “Kapstadt!” Und an Pizza“, und hat damit den Nerv der meisten getroffen, 80 Leute gefällt sein Kommentar. „Digga, was hat das mit Kapstadt zu tun?“, bringt es ein anderer auf den Punkt.

Während sich einige wohl dem Experiment der Pizza Kapstadt anschließen würden, wählen andere dramatischere Worte: „Die Würde des Menschen unantastbar.“ In der Kommentarspalte ist auch eine Person verwundert, da es solche Arten von Pizza in seiner Nähe dauernd gibt. Daraufhin folgt die Frage: „Wohnst du in der Hölle?“ Und einen echten Erfahrungsbericht bekommt der User auch: „Wusste gleich, dass das die Mensa Dresden ist. Ich hatte die Pizza mal gegessen. Passt schon, aber die Tomatensoße und die Gewürzgurken passen nicht zusammen.“ Ein „passt schon“ sagt einiges. (ank)