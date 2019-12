Mädchen zeigt beim Krippenspiel 20 Minuten den Mittelfinger - Die Reaktionen sind zahlreich

Vor Weihnachten ist das Krippenspiel an der Schule oder im Kindergarten ein besonderes Event. Ein Engel hat bei einer Aufführung mit einer besonderen Geste auf der Bühne verblüfft.

Bei einem Krippenspiel zeigte ein Engel seinen Mittelfinger.

Das Mädchen mit Engelsflügeln stand auf der Bühne.

Die ganze Bescherung dauerte 20 Minuten lang.

München - Viele Kinder lieben es beim Krippensp iel Engel, Esel, Hirten, Maria oder Josef zu spielen. Mamas und Papas kennen oder erinnern sich wohl nur zu gut an diesen aufregenden Höhepunkt in der Weihnachtszeit. Für die Kleinen ist es nämlich oft das erste Mal vor Publikum auf Bühne zu stehen. Für die Weihnachtsgeschichte stehen meist viele Proben an, jeder bemüht sich sein Bestes zu geben.

Mädchen streckt beim Krippenspiel Mittelfinger ins Publikum

Die kleine Ella (5) sollte beim Krippenspiel einen Engel darstellen, der mit den Hirten die frohe Botschaft verkündet. In ihrer Rolle um die Nachricht von der Geburt Jesu hielt das Mädchen allerdings ihren Mittelfinger hoch. 20 Minuten lang streckte sie den Stinkefinger den Zuschauern entgegen.

Was für eine Bescherung!? Ihre Mutter saß bei diesem Krippenspiel im englischen Essex im Publikum und postete von der eigenwilligen Interpretation ihres Engels Fotos auf Facebook. Ella wollte wirklich niemanden beleidigen oder vor den Kopf stoßen. Die Fünfjährige wollte ihre Mama auf eine ganz andere schlimme Sache aufmerksam machen.

Engel bei Krippenspiel fällt aus der Rolle

Der Engel - also Ella - hatte überhaupt keine Ahnung, was die Geste mit dem bösen Finger bedeutet. Das Mädchen streckte seinen Mittelfinger und dann auch mal beide nur in die Luft, um ihre Mutter auf eine Verletzung an ihrem Finger aufmerksam zu machen - und zwar genau 20 Minuten lang.

„Weil ich nicht zu ihr rüberkam, hielt sie den Mittelfinger weiter in die Höhe. Nach dem Motto: Guck mal, Mama!“, sagte die Mutter gegenüber dem britischen Daily Mirror. Es sei einfach witzig gewesen, weil sie nicht wusste, was sie tat. Es war einfach so unschuldig gewesen. Nach dem Krippenspiel postete die Mutter Fotos von Ellas Auftritt als Engel auf Facebook.

Über das Posting in der Vorweihnachtszeit amüsieren sich die Nutzer. Ella war offenbar erstaunt über diese Reaktionen. Ihre Mutter nimmt die ganze Szene ihrer Tochter mit Humor. „Sie ist normalerweise sehr liebenswert und wirklich süß. Sie mag schöne Kleider. Einen Engel zu spielen, war perfekt für sie.“ Bei der zweiten Aufführung lief offenbar das Krippenspiel dann ohne weitere Vorkommnisse ab.

