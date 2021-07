Esther Bejarano ist tot: Auschwitz-Überlebende stirbt mit 97 Jahren

Esther Bejarano ist tot.

Frankfurt – Esther Bejarano ist in der Nacht auf Samstag (10.07.2021) verstorben. Das gab Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, am Samstagmorgen bekannt. Bejarano wurde demnach 97 Jahre alt.

„Esther Bejarano hat Auschwitz überlebt, weil sie im Lager-Orchester Akkordeon spielte. Ihr Leben hat sie für Musik und für den Kamp gegen Rassismus und Antisemitismus gewidmet. Heute Nacht ist sie im Alter von 97 Jahren gestorben. Baruch Dayan ha‘Emet“, schrieb Mendel auf Twitter.

Kurz nach dem Bekanntwerden der Nachricht ist die Anteilnahme in sozialen Netzwerken sehr groß. Bejarano galt als wichtige Zeitzeugin des Holocausts. Sie engagierte sich jahrelang in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und war bis zu ihrem Tod im Internationalen Auschwitz-Komitee aktiv. Das Komitee bestätigte den Tod Bejaranos dem Nachrichtenmagazin Hinz & Kunzt am Samstagmorgen. Demnach sei sie nach kurzer, schwerer Krankheit „friedlich und ruhig eingeschlafen“. (tu)