Rote Feuerameisen schlagen erstmals in Europa Wurzeln – „Eine der schlimmsten invasiven Arten“

Rote Feuerameise © Shotshop/Imago

Eine Populaton roter Feuerameisen wird erstmals in Europa entdeckt:. Die invasive Art ist für heftig juckende Bisse bekannt.

Einer neuen Studie zufolge wurde in Europa zum ersten Mal eine etablierte Population roter importierter Feuerameisen festgestellt. Es handelt sich um eine invasive Art, die für ihre kastanienbraune Farbe und ihre heftigen, juckenden Bisse bekannt ist. Die Insekten sind in Südamerika beheimatet und hatten sich bis vor kurzem in den Vereinigten Staaten, Mexiko, der Karibik und Teilen Asiens ausgebreitet.

Die Forscher haben jedoch eine „reife Population“ auf der italienischen Insel Sizilien entdeckt. Die Entdeckung markiert das erste Mal, dass eine Ameisenpopulation in Europa Fuß gefasst hat, was Bedenken hinsichtlich möglicher Schäden an Ökosystemen und der Ausbreitung eines Insekts weckt, das für den Menschen eine schmerzhafte Plage darstellen kann.

In der Studie, die am Montag in der Fachzeitschrift Current Biology veröffentlicht wurde, berichten die Forscher, dass sie im Winter 2022-2023 in der Nähe der sizilianischen Stadt Syrakus 88 Nester auf einer Fläche von fast 5 Hektar gefunden haben. In Europa gab es bereits drei „Aufgriffe“ von Feuerameisen - in Spanien, Finnland und den Niederlanden -, aber dies ist das erste Mal, dass eine ausgedehnte Population auf dem Kontinent festgestellt wurde, heißt es in der Studie.



Feuerameisen „können sich erschreckend schnell ausbreiten“

Feuerameisen sind „eine der schlimmsten invasiven Arten“, so der Hauptautor der Studie, Mattia Menchetti vom Institut für Evolutionsbiologie in Barcelona, und sie „können sich erschreckend schnell ausbreiten“.



Die Insekten mit dem wissenschaftlichen Namen Solenopsis invicta sind dafür bekannt, dass sie sich durch Anhalter auf Pflanzen und Booten sowie durch Wind und Wasser verbreiten. (Tropische Stürme und Wirbelstürme in den Vereinigten Staaten haben zu Warnungen vor schwimmenden Ameiseninseln in überschwemmten Gebieten geführt.)



Einheimische berichteten den Forschern, dass Ameisenstiche in der Nähe von Syracuse seit 2019 häufig vorkommen, was darauf hindeutet, dass die Feuerameisen schon seit einiger Zeit vorhanden sind.



Klimawandel begünstigt Ausbreitung der invasiven Feuerameise

Unter den derzeitigen Klimabedingungen könnten etwa 7 Prozent Europas und Teile Nordafrikas am Mittelmeer ein geeigneter Lebensraum für die Ameisen sein, so die Modellierung der Forscher. Bis zum Jahr 2050 könnte der Anteil geeigneter Lebensräume in der Region auf mehr als 25 Prozent ansteigen. Der Klimawandel, so die Studie, „wird die Ausbreitung dieser invasiven Ameise begünstigen“.



Invasive Arten erweisen sich bereits jetzt weltweit als kostspielig. Ein kürzlich von den Vereinten Nationen unterstützter Bericht stellte fest, dass mehr als 3.500 invasive Arten die Gesellschaft jedes Jahr mehr als 423 Milliarden Dollar kosten.



Australien gibt Millionen von Dollar aus, um die Feuerameise auf dem Kontinent auszurotten. Wissenschaftler haben davor gewarnt, dass die invasiven Insekten eine Bedrohung für empfindliche und einzigartige Ökosysteme darstellen, indem sie beispielsweise Samen oder Tiere fressen, die auf dem Boden nisten oder sich ernähren, oder indem sie bestäubende Insekten stören. Einem nationalen Ausrottungsprogramm zufolge sind die meisten Gebiete Australiens durch den Befall mit Feuerameisen gefährdet. Nur in Neuseeland ist es gelungen, die Feuerameisen auszurotten.



Abgesehen von ihren Auswirkungen auf die Ökosysteme können Feuerameisen auch für den Menschen lästig sein, denn ihre Bisse sind bekanntlich juckend und schmerzhaft. Bei Menschen, die gegen das Ameisengift allergisch sind, können die Bisse schwere allergische Reaktionen hervorrufen.



Im Juni starb eine Frau aus Georgia, nachdem sie angeblich auf einen Haufen Feuerameisen getreten war und eine tödliche allergische Reaktion erlitten hatte.

