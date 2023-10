Schwere Vorwürfe gegen Ex-Abercrombie-Chef: Er soll Männer für Sex ausgebeutet haben

Von: Bettina Menzel

Teilen

Der damalige Chef von Abercrombie & Fitch, Michael „Mike“ im Jahr 2007 im Hauptsitz des Modekonzerns in New Albany, USA. © IMAGO/Jeff Hinckley/ USA TODAY Network

Der ehemalige Chef des Modekonzerns Abercrombie & Fitch soll einem BBC-Bericht zufolge seine Machtposition dazu verwendet haben, junge Männer zum Sex zu nötigen.

London – Acht Männer werfen dem früheren Chef des US-Modekonzerns Abercrombie & Fitch (A&F), Michael „Mike“ Jeffries, und dessen Partner vor, sie auf Veranstaltungen sexuell ausgebeutet zu haben. Das geht aus einem Bericht der britischen Rundfunkanstalt BBC hervor, die rund zwei Jahre lang zu den Vorfällen recherchierte.

Mithilfe eines Mittelsmanns seien die jungen Männer Jeffries und seinem Partner auf Events für sexuelle Handlungen zugeführt worden. Die mutmaßlichen Opfer hätten von dem Ziel der Treffen teils nichts gewusst und ihrerseits offenbar auf einen Vertrag als Model gehofft, so die BBC.

Recherche über früheren Abercrombie-Chef: Staatsanwälte prüfen Beweislage

Die Events hätten in den Residenzen von Michael Jeffries in New York City in den USA stattgefunden, aber auch in Luxushotels auf der ganzen Welt, darunter London, Marrakesch, Paris und Venedig, so der BBC-Bericht. Für die Teilnahme an den Veranstaltungen seien die jungen Männer bezahlt worden. Die Hälfte der acht mutmaßlichen Opfer gab an, nicht gewusst zu haben, dass es bei den Events auch um Sex gehen würde. Vielmehr hätten die Hoffnung auf einen Modellvertrag die Männer zur Teilnahme bewegt, hieß es weiter. Auf den Veranstaltungen sei dann aber Druck auf die Männer ausgeübt worden, sie seien ausgebeutet oder missbraucht worden.

Der Mittelsmann wies gegenüber BBC die Schuld von sich. Die betroffenen Männer seien „mit offenen Augen“ auf diese Events gegangen und hätten gewusst, worauf sie sich einlassen. Zwei frühere US-Staatsanwälte fordern nach Durchsicht von Dokumenten und Aussagen eine Untersuchung, um festzustellen, ob Anklage wegen Sexhandels erhoben werden kann. Nach US-Recht gilt es als „sex trafficking“, wenn ein Erwachsener durch Gewalt, Betrug oder Nötigung dazu gebracht wird, gegen Geld in einen anderen Staat oder ein anderes Land zu reisen, um dort Sex zu haben. Bislang wurden noch keine juristischen Schritte eingeleitet, Jeffries und sein Partner ließen eine Anfrage von BBC unbeantwortet.

Aufstieg und Fall des Ex-Abercrombie-Chefs Michael Jeffries

Abercrombie möchte Kleidung für attraktive Jugendliche machen. © dpa

Michael Jeffries war von 1992 bis 2014 Chef von Abercrombie & Fitch und verhalf dem Unternehmen, das bei seiner Übernahme kurz vor der Pleite stand, zu seinem Aufstieg in den USA und international. 2000 war A&F die beliebteste Marke unter den Teenagern in den USA. Doch nach und nach mehrten sich die Probleme, es gab etwa Rassismus-Vorwürfe und Diskriminierungsklagen gegen den Konzern. Zudem sorgte der ehemalige CEO mit seinen Aussagen für ein kontroverses Image von A&F. „Ehrlich gesagt, sind wir hinter den coolen Kids her“, sagte Jeffries in einem Interview mit dem Magazin Salon im Jahr 2006. „Wir wollen die attraktiven, typisch amerikanischen Teenager mit einer tollen Ausstrahlung und vielen Freunden.“

Ob die Klamotten bestimmten Kunden vorbehalten seien? „Absolut“, so der damalige Firmenchef weiter. Lange Zeit verkaufte die Modemarke aus Prinzip keine Frauengrößen jenseits der „L“ beziehungsweise 40 nach europäischer Konfektion oder 12 in US-Größen. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Frau in den USA trägt Kleidergröße 14. In den USA regten sich dagegen nach und nach Widerstand – teilweise kam es zu Protesten gegen die Modemarke. Der Abgang des Firmenchefs im Jahr 2014 war ungewöhnlich. Wie Businessweek berichtete, soll Jeffries ohne Vorankündigung von einem Tag auf den anderen nicht mehr zur Arbeit erschienen sein.

Man sei „entsetzt und angewidert“ hieß es von Abercrombie & Fitch zu BBC nun über die aktuellen Vorwürfe gegen den Ex-CEO. Man habe eine unabhängige Investition eingeleitet, so eine Mitteilung des Konzerns im sozialen Netzwerk Instagram. „Wir haben null Toleranz für jede Art von Missbrauch, Belästigung und Diskriminierung“, lautete das Statement weiter. Zu dem Modekonzern gehört auch die Marke Hollister (bme mit dpa).