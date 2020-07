Ex-Partnerin von Jeffrey Epstein festgenommen

Im vergangenen Sommer sorgte der Skandal um Sexualverbrechen des US-Unternehmers Jeffrey Epstein für weltweites Entsetzen. Jetzt ist seine frühere Partnerin festgenommen worden - und der Skandal könnte noch viel größere Kreise ziehen.

New York (dpa) - Die frühere Partnerin von Jeffrey Epstein, dem Sexualverbrechen vorgeworfen wurden und der sich dann im Gefängnis umbrachte, ist in den USA festgenommen worden.

Ghislaine Maxwell solle noch am Donnerstag vor einem Richter in den USA erscheinen, wie das FBI mitteilte. Der 58-Jährigen werde vorgeworfen, Epstein dabei geholfen zu haben, Minderjährige zu missbrauchen.

Maxwell hatte jedes Wissen über Epsteins Machenschaften und jede Beteiligung daran zuvor zurückgewiesen. Über ihren Aufenthaltsort seit dem weltweiten Bekanntwerden des Skandals im vergangenen Sommer hatte es viele Spekulationen gegeben, nun wurde sie im nordöstlichen US-Bundesstaat New Hampshire festgenommen. Die New Yorker Strafverfolgungsbehörden kündigten eine Pressekonferenz an.

Dem US-Unternehmer Epstein war vorgeworfen worden, Dutzende Minderjährige missbraucht und zur Prostitution gezwungen zu haben. Im vergangenen August nahm er sich in einem New Yorker Gefängnis das Leben. Viele Frauen, die Epstein Sexualverbrechen vorwerfen, werfen Maxwell eine Mittäterschaft vor. In der Anklageschrift heißt es nun, Maxwell habe versucht, sich mit jungen Mädchen und Frauen anzufreunden, und sie dann zu sexuellen Aktivitäten mit Epstein zu drängen. Bei einigen Missbrauchshandlungen sei sie selbst dabei gewesen und habe aktiv teilgenommen.

Die Tochter des britischen Verlegers Robert Maxwell (1923-1991) soll Geschäftspartnerin und eine Zeit lang auch Freundin von Epstein gewesen sein.

