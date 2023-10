Alkohol ist ab Schluck 1 gefährlich, schön trinken kannst du dir diese 13 Dinge aber eh nicht

Von: Aranza Maier

Teilen

Suchtexperten haben herausgefunden, dass jeder Tropfen Alkohol im Körper zu viel ist und passen jetzt die Empfehlung an.

Dass Alkohol schlecht für unsere Gesundheit ist, sollte inzwischen wirklich allen klar sein – und dennoch ist diese Droge in unserer Gesellschaft so normal wie sonst was. Und grade, wenn du auf dem Dorf aufwächst, wird die Bierflasche dir quasi in die Wiege gelegt.

Dass das alles andere als normal ist, sollte uns allen bewusst sein und Suchtexpert:innen zufolge, sollte man am besten komplett auf Alkohol verzichten. Denn schon minimale Mengen Alkohol schaden unserem Körper, also ist eigentlich jeder Schluck Alkohol schon einer zu viel – egal ob es sich um ein Bierchen oder ein Glas Wein handelt.



Falls du auch mal über eine kleine Alkohol-Pause nachdenken solltest, haben wir als kleine Motivation (oder vielleicht auch genau das Gegenteil?) ein paar Dinge für dich, die sich eh nicht schön trinken lassen. Weil bei den folgenden 13 Dingen Hopfen und Malz eh schon verloren sind, lohnt sich also mal ein trockener Blick.

1. Deine Steuererklärung (na, Frist verpasst?)

Auf die Steuererklärung hat doch niemand Bock, oder? © Panthermedia/IMAGO

2. Dank der nächsten Herbst-Corona-Welle wieder im Bett flachliegen.

Die nächste Corona-Grippewelle kommt … bestimmt © Cavan Images/IMAGO

3. Alice Weidels Aussagen

Alice Weidel © Emmanuele Contini/ZUMA Press/IMAGO

Was wir meinen? Lost Aussagen wie Alice Weidels „Ich bin nicht queer“.

4. Steigende und sinkende und steigende und sinkende Preise:

5. Die Schauspielkünste in „Berlin Tag und Nacht“.

Der Cast von „Berlin Tag und Nacht“ © Coldrey/IMAGO

6. Den fetten Kater nach den drei, vier Gläsern Glühwein zu viel.

Glühwein-Hungover vorprogammiert © Science Photo Library/IMAGO

7. Die Frustration, wenn du siehst, dass dein Lieblingsdöner inzwischen fast acht Euro kostet.

Stoppt die Döner-Inflation! © CHROMORANGE/IMAGO

8. Das nächste Disney-Remake im Kino, das einfach nur Schrott ist.

9. Die Tatsache, dass der Sommer vorbei ist.

Winter is coming © Pond5 Images/IMAGO

10. Deine Frisur, wenn du dir selbst den Pony geschnitten hast.

Lass die Schere lieber liegen © YAY Images/IMAGO

11. Tino Chrupallas Aussagen:

AfD-Politiker Chrupalla © CHROMORANGE/IMAGO

12. Wenn du das dritte kostenlose Amazon Prime-Abo nicht bekommst, weil du schon zu viele Fake-E-Mails angegeben hast.

13. Ein komplett verwüstetes Kinderzimmer kurz vorm Schlafengehen.

Willkommen in Chaos © Pond5 Images/IMAGO

Fallen die noch mehr Sachen ein, für die Alkohol auch keine Lösung mehr ist? Schreib‘s uns in die Kommentare!

Und wenn du doch ab und zu ein Glas trinkst, dann verrate uns in diesem Quiz deinen Alkohol-Geschmack und wir ordnen dich einem Hogwarts-Haus zu!