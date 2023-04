Experten verraten, was es mit Rötungen am Kinn nach dem Küssen auf sich hat

So geht man mit Hautausschlägen nach dem Küssen um. © Panthermedia/IMAGO

Bei wenigen Leuten treten nach dem Herumknutschen Ausschläge rund um den Mund auf. Aber warum eigentlich? BuzzFeed News hat die Antwort.

Auf TikTok berichtete die Amerikanerin Olivia von ihrer Erfahrungen mit einem rötlichen Ausschlag am Kinn, der meist genau dann auftritt, wenn sie vorher mit ihrem bärtigen Ehemann herumgeknutscht hat. Aber was sind die Gründe für die unangenehmen Rötungen im Kinnbereich und wie pflegt man seine Haut im Falle eines solchen Ausschlags am besten?

BuzzFeed.de spricht mit mehreren Experten über die Ursachen und Behandlung von Ausschlag nach dem Küssen.