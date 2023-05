Explosion in Mailand – Video zeigt Flammenwand in Innenstadt

Von: Maximilian Kettenbach

Explosion in Mailand: Meterhohe schwarze Rauchwolken sind in der Innenstadt zu sehen. Autos stehen in Flammen. © IMAGO/R4924_italyphotopress

In Mailand hat es eine schwere Explosion gegeben. Die Lage ist noch unübersichtlich. Hintergründe sind noch unklar.

Mailand – Großeinsatz nach Explosion im Zentrum von Mailand (Italien). Mehrere Autos stehen in Flammen. Ein Schulkindergarten und ein Gebäude wurden evakuiert, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Die Kinder, die sich zum Zeitpunkt der Explosion in der Schule aufhielten, seien unverletzt, vermeldet TV-Sender Sky TG24.

Explosion in Mailand – Fahrzeuge in der Innenstadt in Flammen

Die Ursache für die Explosion mitten in Mailand ist nach ersten Medienberichten noch unklar. Angeblich ist ein Lastwagen mit Sauerstoffflaschen explodiert. Die Sauerstofflaschen könnten sich aber auch in einem daneben geparkten Fahrzeug befunden haben, teilt Ansa unter Berufung auf die örtliche Polizei mit.

In der Via Pier Lombardo ist nach der Explosion in dem Bereich der Porta Romana ein großes Feuer ausgebrochen. In den sozialen Netzwerken sind Videos von dem Vorfall zu sehen. Schwarze Wolken steigen in den Himmel. Feuer ist in einer Apotheke und einer Wohnung in dem evakuierten Gebäude ausgebrochen. Die Sauerstoffflaschen sollen für die Apotheke bestimmt gewesen sein.

Explosion in Mailand: Mehrere Fahrzeuge in Flammen

Mehrere Fahrzeuge sollen nach der Explosion in der Innenstadt in Mailand Feuer gefangen haben. Auch soll das Feuer auf ein Gebäude in der Nähe übergegriffen haben. Ein Mensch soll Verbrennungen an der Hand erlitten haben. Der Fahrer des Lasters konnte sich laut der Berichte aus dem Wagen retten und verletzte sich dabei leicht an der Hand. Weitere Verletzte wurden zunächst nicht bestätigt, teilt die Nachrichtenagentur dpa mit. Die Straßen rund um das Gebäude sind derzeit weiträumig gesperrt.