Facebook Profil-Update 2023: ‚Hobbies‘ werden entfernt

Von: Henning Rosenstengel

Facebook vereinfacht Nutzerprofile: Entfernung des ‚Hobby‘-Bereichs im Dezember 2023. Ein Schritt zur Verbesserung des Datenschutzes und der Nutzererfahrung.

Facebook, ein Pionier und Gigant im Bereich der sozialen Medien, hat im Laufe der Jahre kontinuierlich seine Plattform überarbeitet, um den sich wandelnden Bedürfnissen und Erwartungen seiner Milliarden Nutzer weltweit gerecht zu werden. Von der Einführung revolutionärer Features bis hin zur Anpassung an Datenschutzstandards auf Facebook hat der Konzern stets versucht, an der Spitze der digitalen Innovation zu stehen.

Bedeutende Änderung: Entfernung des „Hobby“-Bereichs auf Facebook

In seiner jüngsten Initiative kündigt Facebook eine wesentliche Veränderung an: Ab dem 13. Dezember 2023 wird der Abschnitt „Hobbies“ aus den Nutzerprofilen entfernt. Diese Entscheidung ist ein weiterer Schritt in Facebooks Bestreben, seine Plattform zu straffen und die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen​​.

Facebook entfernt den Hobby-Bereich auf der Plattform. © Symbolfoto: Jakub Porzycki/Imago

Diese Neuerung ist Teil von Facebooks Strategie, umfangreiche Benutzerinformationen zu reduzieren und die Profile zu vereinfachen. In einer Zeit, in der Datenschutz und die Kontrolle über persönliche Informationen immer wichtiger werden, passt sich Facebook den Bedenken und Wünschen seiner Nutzer an​​.

Facebook entfernt „Hobby“-Bereich: Ein Vergleich zu anderen Plattformen

Im Vergleich zu anderen sozialen Netzwerken wie Instagram und TikTok, die sich auf einfache Biografien konzentrieren, zeigt Facebooks Entscheidung, bestimmte Profildetails zu entfernen, einen klaren Trend zur Vereinfachung und Fokussierung auf das Wesentliche. Diese Entwicklung könnte ein Vorreiter für weitere Anpassungen in der Art und Weise sein, wie Nutzer ihre digitale Identität in sozialen Medien gestalten​​.

Die jüngsten Änderungen bei Facebook, insbesondere die Entfernung des „Hobbies“-Bereichs, sind Teil einer größeren Strategie, um die Plattform zu vereinfachen und den Datenschutz zu erhöhen. In diesem Zusammenhang steht auch die Einführung neuer, kostenpflichtiger Abonnements bei Facebook und Instagram, darunter „Meta Verified“ und „Ohne Werbung“, mit Jahreskosten von bis zu 660 €.Diese Initiativen zeigen Metas Bestreben, die Nutzererfahrung zu verbessern und gleichzeitig neue Einnahmequellen zu erschließen, indem sie sowohl auf Datenschutz als auch auf personalisierte Nutzungsmöglichkeiten setzen.