„Der erste Blick. Einfach köstlich“: Hund steckt in Fahrstuhl fest und starrt die Feuerwehr an

Von: Daniel Geradtz

Ein Hund steckte mit zwei Personen in einem Aufzug fest. Die Feuerwehr freute sich über ihren kuriosen Einsatz und rettete die Beteiligten.

Pinneberg – „Und manchmal sind es einfach die kleinen Einsätze, die für ein Lächeln und Glück sorgen“, berichtet die Feuerwehr aus Pinneberg auf Facebook. Der Einsatz eigentlich unspektakulär: Zwei Menschen und ein Hund steckten in einem Aufzug fest.

Die gute Nachricht: „Nach kurzer Zeit ging es dann zum Glück wieder raus in die Freiheit.“

Hunderettung sorgt auf Facebook für Lacher

Das Social-Media-Foto des Einsatzortes veranschaulichte, was an der Situation so besonders war: Der Hund hatte den perfekten Blick auf seine Retter und deren Arbeit. Die Feuerwehr schreibt: „Der kleine Vierbeiner konnte es kaum erwarten, aus der misslichen Lage befreit zu werden und beobachtete ganz genau, was unsere Einsatzkräfte machten.“

Die Feuerwehr Pinneberg rettete Hündin Olga aus einem steckengebliebenen Aufzug. © Facebook.com/Feuerwehr Pinneberg

Natürlich gab es für die Helfer auch eine Menge virtuellen Applaus. „Habt ihr toll gemacht“, „herzlichen Dank für die Hilfe“ und „schön, dass es euch gibt“, posteten die User.

Die Besitzerin Hündin, die übrigens Olga heißt, meldete sich auch nochmal zu Wort. Zumindest schreibt eine Frau auf Facebook, es handele sich um ihren Hund: „Sie hat so gezittert, aber die Retter waren so lieb. Danke, ihr Helden.“

Geretter Hund verzaubert User

Die süße Hündin eroberte die Herzen vieler Facebook-User. „Der erste Blick. Einfach köstlich“, postete eine Userin. Eine andere Nutzerin schrieb: „Ach Gott. Schlimm, aber der Hund … so knuffig.“ Der deutlichste Kommentar war aber: „Normalerweise würde man dafür ja nicht ‚gefällt mir‘ drücken, wegen eventueller Panik-Attacken. Aber der Blick von dem Hund ist einfach zu sweet. Danke an die Rettungskräfte.“

In der Nähe von Kassel stürzte ein 77-Jähriger rund 30 Meter in die Tiefe. Er musste von der Feuerwehr mit einem Schienenfahrzeug aus seiner Notlage gerettet werden. Er zog sich Verletzungen und eine Unterkühlung zu.