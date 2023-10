Erneut Leck im russischen Teil der ISS entdeckt – „Da gibt es einen roten Faden“

Von: Tanja Banner

Die Internationale Raumstation ISS. © dpa

Ein Vorfall an der Internationalen Raumstation weckt schlechte Erinnerungen. Erneut ist die russische Seite der ISS betroffen.

Houston – Zum dritten Mal innerhalb von weniger als einem Jahr wird ein Leck in einem russischen Teil der Internationalen Raumstation (ISS) entdeckt. Wie die US-Raumfahrtorganisation Nasa auf ihrer Website mitteilt, wurden gegen 19 Uhr (MESZ) mithilfe von Außenbordkameras „Flocken“ entdeckt, die vom russischen ISS-Modul „Nauka“ ausgingen. Daraufhin schickte das Flugkontrollteam, das im Johnson Space Center in Houston sitzt, eine Astronautin in die Kuppel der ISS, ein Modul, das mit zahlreichen Fenstern ausgestattet ist und den Blick auf die Erde ermöglicht.

Die Nasa-Astronautin Jasmin Moghbeli bestätigte die „Flocken“, die sie auch von der Kuppel aus sehen konnte, was dazu führte, dass die Nasa die Anweisung gab, die Fensterläden im US-Segment der ISS als Vorsichtsmaßnahme gegen Kontamination zu schließen. „Die Crew war zu keiner Zeit in Gefahr“, heißt es in der Nasa-Mitteilung weiter.

Russisches ISS-Modul verliert Kühlmittel durch ein Leck

Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos, Betreiberin des „Nauka“-Moduls, bestätigte auf Telegram, dass sich das beobachtete Leck im Ersatz-Kühlsystem des Moduls befindet, das an der Außenseite von „Nauka“ angebracht ist. Es befindet sich seit 2012 im Weltall und wurde erst im April während eines Außenbordeinsatzes auf das „Nauka“-Modul übertragen. Das primäre Kühlsystem des russischen Moduls soll nach Roskosmos-Angaben normal funktionieren und „Nauka“ vollständig kühlen. Auswirkungen auf die Besatzung oder die Raumstation soll es den Angaben zufolge keine geben.

Auch wenn der Fall des neuen Lecks in einem russischen ISS-Modul glimpflich zu verlaufen scheint, wirft er Fragen auf – schließlich ist es nicht das erste Mal, dass aus einem russischen Teil der ISS Kühlmittel austritt. Besonders dramatisch war das erste Kühlmittel-Leck, das am 14. Dezember 2022 entdeckt wurde. Es stellte sich heraus, dass eine an die ISS angedockte, russische „Sojus“-Raumkapsel ein Leck hatte und nur noch im äußersten Notfall für einen Rücktransport der eigentlichen dreiköpfigen Crew benutzt werden durfte.

Nicht der erste russische Vorfall an der Internationalen Raumstation

Im Laufe der Zeit wurde eine Ersatz-Kapsel zur Raumstation geschickt, während die leckgeschlagene Kapsel ohne Crew zur Erde zurückkehrte. Die Folge des Lecks: Zwei russische und ein amerikanischer Astronaut mussten ihre Missionen deutlich verlängern und blieben statt eines halben Jahres ein ganzes Jahr an Bord der ISS. Erst im vergangenen Monat sind sie zur Erde zurückgekehrt.

Das zweite Kühlmittel-Leck traf Mitte Februar eine russische „Progress“-Raumkapsel, die zu diesem Zeitpunkt an der ISS angedockt war. Die Kapsel transportiert jedoch keine Menschen, sondern nur Fracht, weshalb dieses Leck geringere Auswirkungen hatte. Trotzdem stellt sich nach dem dritten Kühlmittel-Leck im russischen Teil der ISS die Frage: Was ist da los?

Drittes russisches Kühlmittel-Leck – ist es ein grundlegendes Problem?

Der Raumfahrtanalytiker Jonathan McDowell erklärt gegenüber der Nachrichtenagentur AFP: „Es gibt drei Kühlsysteme, die undicht sind – da gibt es einen roten Faden. Bei einem ist es egal, bei zweien ist es ein Zufall, bei dreien ist es etwas Systematisches.“ McDowell ist sich sicher: „Das unterstreicht nur die abnehmende Zuverlässigkeit der russischen Raumfahrtsysteme. Wenn man es in den Zusammenhang mit der gescheiterten Mondsonde im August stellt, sieht es nicht gut aus.“

Im August war die russische Sonde „Luna-25“ auf den Mond gestürzt, statt am Südpol zu landen. Die Mission sollte Russlands Rückkehr zum Mond nach fast 50 Jahren Abwesenheit darstellen – und scheiterte. Es ist nicht das erste Problem in der russischen Raumfahrt in der vergangenen Zeit. Auch das ISS-Modul „Nauka“ selbst sorgte bei seiner Ankunft an der Raumstation im Sommer 2021 für einen Schreckmoment: Nach dem Andocken feuerten die Triebwerke des Moduls weiter, die Nasa verlor etwa eine Stunde lang die Kontrolle über die ISS.

Ein weiteres Mal verlor die Nasa im Juli den Kontakt zur ISS – In diesem Fall war jedoch nicht Russland daran Schuld. (tab)