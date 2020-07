Horror-Crash im Q7 – Familie unverletzt: „Werde den Audi-Ingenieur ...“

Die Bilder des zerstörten Audi Q7 lassen das Schlimmste vermuten – dennoch entstiegen die Insassen dem Wrack offenbar unverletzt. Der Fahrer lobt nun den Ingolstädter Autobauer in allerhöchsten Tönen.

Hier hat’s richtig übel gekracht – daran gibt es beim Anblick des Fotos des demolierten Audi Q7 (erste Generation) keinen Zweifel: Der Grill wurde durch die Wucht des Aufpralls herausgerissen, die Front ist komplett zerstört, die Windschutzscheibe eindrückt und teils zersplittert, das Fahrzeug total zerbeult. „Der Q7 hat seine Aufgabe erfüllt: Er hat mich und meine Kinder bei einem Überschlag geschützt“, steht über dem Bild. Offenbar verdankt der Fahrer dem SUV nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das seiner Kinder. So zumindest beschreibt es der Lenker des Audi-SUV in einem Beitrag auf der Plattform Reddit, der inzwischen mehr als 100-mal kommentiert wurde.

Vermutlich hat sich der heftige Unfall mit dem Audi Q7 in den USA ereignet. „Sanitäter und Polizei konnten nicht glauben, dass wir einfach ausgestiegen und herumgelaufen sind", schreibt der Fahrer. „Ich bin mir sicher, dass dieses Auto bei dem Unfall die bestmögliche Leistung erbracht hat. Ich glaube nicht, dass die Fahrgastzelle eines anderen Modells bei einem zweifachen Überschlag so intakt geblieben wäre. Audi kann Autos entwickeln – so viel steht fest. Ich werde den ersten Audi-Ingenieur umarmen, den ich treffe."