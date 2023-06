Horror-Sturm fegt über Kreuzfahrtschiff – Passagiere in Panik

Von: Carolin Gehrmann

Ein Kreuzfahrtschiff wird beim Auslaufen von einem plötzlich aufziehenden Sturm erwischt. Die Passagiere fliehen panisch, als Sonnenliegen neben ihnen aufprallen.

Port Canaveral – Es dauerte nur wenige Minuten, doch der tropische Wirbelsturm, der das Kreuzfahrtschiff „Independence of the Sea“ in Port Canaveral an der Küste Floridas erwischte, entfesselte innerhalb kürzester Zeit seine ganze Kraft. Und versetzte die Passagiere an Bord des Kreuzfahrtschiffes in Angst und Schrecken.

Die Bilder des Unwetters sind spektakulär und teilweise beängstigend: Die Passagiere an Deck rennen panisch davon, als Liegestühle, Sonnenschirme und andere Teile der Ausstattung von dem Sturm fortgerissen werden – oft fliegen sie nur haarscharf an Personen vorbei.

Mit erheblicher Wucht schlagen Möbel teilweise wieder auf dem Deck auf, wie Videoaufnahmen zeigen, die Passagiere teilten. Sie hatten das Unwetter, das am Freitag, dem 16. Juni 2023, innerhalb kürzester Zeit aufzog, aus nächster Nähe miterlebt.

Wirbelsturm trifft auf Kreuzfahrtschiff – Menschen und Liegestühle werden fortgerissen

Auf den Aufnahmen, die in sozialen Medien hochgeladen wurden, sind auch Menschen zu sehen, die sich verzweifelt an der Reling festhalten, um nicht vom Wind über Bord in die Fluten gerissen zu werden. Gleichzeitig prasselte heftiger Regen auf sie und das Schiff herab.

Verletzt wurde trotz der Kraft des Unwetters glücklicherweise niemand an Bord. Wenn es bei Kreuzfahrten auf hoher See zu Notfällen kommt, ist die medizinische Versorgung allerdings trotzdem geregelt. Die „Independence of the Sea“ des Betreibers Royal Carribean befand sich Medienberichten zufolge aber noch im Hafen von Port Canaveral im US-Bundesstaat Florida und wollte gerade auslaufen.

Ein Bild der Verwüstung: Der Wirbelsturm fegte über Deck und nahm Sonnenschirme und Liegen mit. © Screenshot/Youtube/Jenn Stancil

Doch dann wurde das 15-stöckige Schiff mit einem Mal von dem plötzlich aufziehenden Sturm erwischt. Den Aufnahmen zufolge fiel der Wirbelsturm offenbar heftig aus. Die Passagiere beobachten, wie eine dichte Regenwand vom Meer aus auf sie zukommt.

Ein Liegestuhl kracht beim Sturm mit voller Wucht auf das Deck – neben einem Vater mit Kind

In einem Video ist auch zu sehen, wie ein Liegestuhl mit hoher Geschwindigkeit auf das Deck geschleudert wird – und einen Vater, der sich und sein Kind in Sicherheit bringen will, nur knapp verfehlt. Den Kinderwagen lässt er in seiner Angst einfach stehen. Sonnenliegen werden vom unteren Deck auf das obere gefegt, Menschen vom Wind über den Boden gezerrt. Für einige Minuten herrscht pures Chaos an Bord.

Die Reisenden, die zum Glück alle mit dem Schrecken davon kamen, äußerten anschließend teilweise Wut auf die Crew des Kreuzfahrtschiffes auf Twitter und anderen Plattformen. Sie kritisierten unter anderem, dass sie nicht rechtzeitig gewarnt worden seien und das Deck nicht ordnungsgemäß geräumt wurde.

Wirbelsturm war kurz, aber „außergewöhnlich stark“ – Einwohner filmt Kreuzfahrtschiff im Regen

Ein Einwohner beobachtete aus der Entfernung, wie der heftige Sturm auf das Schiff traf. Er sagte zu Business Insider, dass das Unwetter zwar kurz, aber „außergewöhnlich stark“ gewesen sei. Er veröffentlichte ein Video bei Twitter, das zeigt, wie das Schiff auf den Wellen hin und her wankt. Der Regen war so dicht, dass der Kreuzfahrtriese teilweise gar nicht mehr zu sehen war.

Dass um diese Jahreszeit an Floridas Küste Wirbelstürme auftreten, ist nicht ungewöhnlich. Denn von Juni bis November ist Hurrikane-Saison in der Region. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Stürme in diesem Jahr entwickeln. Einige Expertinnen und Experten gehen wegen des in diesem Jahr stattfindenden El-Niño-Phänomens generell von extremeren Wetterlagen und damit auch von einer heftigeren Wirbelsturmsaison aus. Wer tropischen Stürmen entgehen, aber trotzdem Kreuzfahrtgefühl genießen möchte, kann auch auf der Ostsee in See stechen. Auch dort gibt es viele schöne Ziele für Kreuzfahrt-Fans.