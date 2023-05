Fehler beim Parken: Auto landet direkt vor Bahngleisen

Teilen

Einsatzkräfte arbeiten am verunglückten Auto der Frau. © Rene Priebe/dpa

Dass sie mal mit ihrem Auto für eine Sperrung der Bahnstrecke sorgt, hätte sich die Frau wohl nicht träumen lassen. Wie kam es dazu?

Heidelberg - Wegen eines Fehlers beim Parken ist eine Frau in Heidelberg mit ihrem Auto nach vorne durch ein Carport gefahren und unmittelbar vor einer Bahnstrecke liegen geblieben. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, war die Frau anschließend in ihrem Wagen eingeschlossen, weil das Auto auf der Fahrerseite liegenblieb. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten sie nach dem Unfall am Samstagvormittag.

Die Bahnstrecke musste für die Bergung des Wagens vorübergehend gesperrt werden. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam vorsorglich ins Krankenhaus. dpa