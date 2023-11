Comedian rechnet nach Chaos-Reise mit ÖBB ab – „Es war saukalt und noch voller“

Der österreichische Comedian Benedikt Mitmannsgruber erlebte in einem ÖBB-Nightjet eine chaotische Reise. © Instagram/benediktmitmannsgruber/Georg Hochmuth/dpa

Ein Paar aus Österreich verreist mit dem ÖBB-Nachtzug. Auf dem Weg nach Rom läuft einiges schief. Das Unternehmen reagiert.

München – Zugfahrten laufen nicht immer rund. Die Münchner Philharmoniker erlebten jüngst eine Zehn-Stunden-Odyssee mit der Deutschen Bahn. Und auch ich Österreich war nun ein Comedian mit seiner Bahnfahrt nicht zufrieden. Er beklagte sich via Facebook über seine chaotische Reise nach Rom mit den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB).

Österreichischer Comedian erlebt Chaos-Reise nach Rom mit den ÖBB – gebuchtes Abteil existiert nicht

Auf seiner Facebook-Seite machte Benedikt Mitmannsgruber seinem Ärger Luft. „Meine Freundin und ich sind gestern mit dem Nachtzug nach Rom gefahren“, schrieb er dort am 30. Oktober. Der Comedian ergänzte sarkastisch: „Und die ÖBB hat sich in Sachen Zuverlässigkeit wieder einmal selbst übertroffen.“ Offenbar lief die weitere Reise nach Italien nicht ganz nach Plan.

Der ÖBB hatte jüngst sein neues Konzept für Nachtzüge vorgestellt, das auch für deutsche Reisende Vorteile versprach. Mitmannsgruber erlebte laut eigenen Angaben weniger Komfort. Zwar hatte er demnach für seine Freundin und sich vor der Reise „ein privates Abteil“ im ÖBB-Nightjet gebucht. Doch das brachte dem Paar nichts. „Als wir in Linz in den Nightjet eingestiegen sind, haben wir relativ schnell bemerkt, dass unser privates Abteil gar nicht existiert. 20 andere Fahrgäste hatten dasselbe Problem und saßen verzweifelt im Horrorwaggon 404“, schilderte der Comedian.

Damit spielt er auf die bekannte 404-Fehlerseite an. Die bekommen Nutzer im Internet zu sehen, wenn eine nicht existierende URL aufgerufen wurde. Er habe sich anschließend mit seiner Freundin „ungefähr ein Stunde“ auf die eigenen Koffer setzen müssen, da der Zug sehr voll war. Der Schaffner habe später erklärt, „dass die ÖBB in Wien die Waggons vertauscht hätte“. Mit einem alternativen Sitzplatz konnte er dem Comedian und seiner Freundin nicht dienen. Und auch „die Schlaf- und Liegeabteile seien alle schon komplett ausgebucht“, sagte er Mitmannsgruber zufolge.

ÖBB-Nightjet nach Rom: „Es war saukalt und noch voller“

Er bot eine alternative Fahrt mit einem Tagzug am nächsten Morgen an. Doch gab zu bedenken, dass auch diese Verbindung restlos ausgebucht sei. Daher könne er dem Paar nicht garantieren, am Folgetag einen Sitzplatz zu ergattern. Die Verschiebung der Rom-Reise kam für Mimannsgruber und seine Lebensgefährtin vor diesem Hintergrund nicht infrage und sie „verbrachten acht Stunden in einem wirklich sehr gemütlichen Sitzwagen“. Dagegen seien viele der Mitreisenden in Salzburg vorzeitig aus dem überfüllten Waggon ausgestiegen und hätten sich dort ein Hotel zur Übernachtung gesucht.

Der Comedian aus Österreich beendete seinen Post mit dem Hinweis, dass die beiden „nun kurz vor Rom“ seien. Allerdings hätten sie „Angst, dass unser Hotelzimmer vertauscht wurde und wir in einem Schweinestall oder (noch schlimmer) in einem ÖBB-Sitzwagen übernachten müssen“, schrieb er voller Ironie. Dazu kam es wohl nicht, allerdings kommentierte er seinen Beitrag zwei Tage später wie folgt: „Update: Auch beim Nachtzug zurück nach Linz ist unser Waggon nicht da! Danke.“

Gegenüber heute.at nannte Mitmannsgruber nach seiner Rückkehr weitere Details. „Unser Abteil war wieder nicht da“, meinte er. Der Waggon sei erneut vertauscht worden. „Es war saukalt im Zug und sogar noch voller als bei der Hinfahrt“, so der Comedian. Und wieder musste das Paar die Acht-Stunden-Fahrt in einem überfüllten Waggon hinter sich bringen. Immerhin: Mitmannsgruber nahm es recht gelassen: „Bei der Hinfahrt war es schlimmer, denn da war es doch überraschend.“

ÖBB reagiert nach Beschwerde von Comedian und entschuldigt sich

Auf Anfrage von IPPEN.MEDIA äußerte sich ein ÖBB-Sprecher zu dem Vorfall und gab sein Bedauern kund. „Das Wichtigste zuerst: Es tut uns leid, dass wir nicht den gewohnten Service zur Verfügung stellen konnten. Unsere wichtigste Aufgabe ist es, Fahrgäste sicher und rasch an ihr Ziel zu bringen. Das ist uns leider aufgrund eines kurzfristigen Wagenausfalls nicht gelungen.“ Man versuche „in solchen Situationen künftig flexibler“ zu sein. Die ÖBB bringen daher „gerade 33 Nightjets der neuen Generation auf Schiene“. Der Sprecher stellte zudem klar: „Wenn so etwas passiert, gibt es natürlich Geld von uns zurück.“

So geschah es auch im Fall von Mitmannsgruber. Der Comedian sagte heute.at, er habe am ÖBB-Schalter am Linzer Hauptbahnhof die Hälfte der bezahlten Geldsumme für das zuvor gebuchte Abteil erstattet bekommen. (kh)