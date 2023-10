Femizid schockiert Italien: Frau wird von Ex-Mann erstochen – Sicherheitstechnik versagt offenbar

Von: Momir Takac

In Italien hat ein Mann trotzt Annäherungsverbots seine Ex-Frau erstochen. (Symbolbild) © picture alliance/dpa/Carabinieri di Roma

In Italien bringt ein Mann trotz Annäherungsverbots seine Ex-Frau um. Wie konnte das passieren, obwohl er ein elektronisches Armband trug?

Cerreto d’Esi – In Italien hat sich nahe Ancona ein grausames Verbrechen an einer Frau ereignet. Mehrere Medien berichten über den Femizid, der viele Fragen aufwirft. Eine Frau verlor ihr Leben, weil vermutlich das Alarmsystem eines elektronischen Armbands ihres Ex-Mannes versagte.

Die Frau wurde in den frühen Morgenstunden des 14. Oktobers von ihrem Ex-Mann erstochen, wie RaiNews berichtet. Die Obduktion ergab, dass mindestens 39 Mal auf die 53-Jährige eingestochen wurde. Was nicht weniger erschreckend ist: Ihr Ex-Mann hätte sich ihr gar nicht nähern dürfen. Er wurde nach der Anzeige des Opfers wegen häuslicher Gewalt mit einem Annäherungsverbot belegt und musste ein elektronisches Armband tragen.

Mann tötet Ex-Frau mit 39 Messerstichen – Femizid in Italien wirft Fragen auf

Er schaffte es mit einem Zweitschlüssel dennoch zu ihr in die Wohnung in Cerreto d‘Esi, wie Ermittlungen ergaben. Nach dem Femizid forderte der Täter die 16 Jahre alte gemeinsame Tochter – die ebenfalls in der Wohnung war – auf, den Notruf zu wählen. „Ich habe eine Sauerei angerichtet, ruf die Carabinieri“, soll er laut La Repubblica gerufen haben. Von der Polizei ließ er sich widerstandslos festnehmen. Der Streit sei eskaliert, verteidigte er sich anschließend. Bereits im August wurde eine 21-Jährige in Südtirol erstochen – vermutlich von ihrem Ex-Freund.

Doch wie konnte es zu der Tötung überhaupt kommen? Offenbar, weil das Alarmsystem versagte, wie Südtirol News berichtet. Demnach sei erst Alarm geschlagen worden, als der Täter bereits in der Wohnung war. Eigentlich hätte das System anschlagen müssen, sobald sich der 55-Jährige seiner Ex-Frau oder der Tochter, die auch einen Melder besaß, bis auf 200 Meter näherte.

Frau von Ex-Mann getötet – Warum konnte er trotz Annäherungsverbot Femizid begehen?

Wie Ermittlungen ergaben, soll auch nur ein Melder verspätet eine Warnung herausgegeben haben. Hinzu kommt, dass die Polizei eigenen Angaben zufolge gar keine Alarmmeldung erhielt. Ob das Armband defekt war, oder der mutmaßliche Täter es womöglich manipulierte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Verbraucherschutz-Verein Codacons forderte eine Untersuchung zur möglichen Fehlfunktion des Armbands.

Gewaltverbrechen an Frauen werden auch als Femizide bezeichnet. Es bedeutet, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts getötet werden. In Italien wurden der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zufolge in der ersten Jahreshälfte 2023 70 Frauenmorde begangen. Laut dem Verein Landkreis-Frauenhäuser des Sozialdienstes katholischer Frauen München ist Deutschland eines der Länder mit den meisten Femiziden in ganz Europa. Im August etwa erschoss ein Mann in Niedersachsen zunächst seine Ex-Frau und dann sich selbst. (mt)