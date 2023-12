Mutter klagt nach Zombie-Drogen-Drama in Österreich an: „Kinder krepieren wie die Fliegen“

Von: Anna-Lena Kiegerl

Drucken Teilen

Fentanyl ist auf dem Vormarsch – nicht nur in den USA. Der Fall von Martin, der mit nur 23 Jahren an einer Überdosis verstirbt, schockiert und warnt zugleich.

München – Fentanyl wird mehr und mehr zum Problem, nicht nur die USA werden von der „Zombie-Droge“ überrollt, auch Europa wird von der synthetischen Droge heimgesucht. Das zeigt auch der Fall von Martin H. Der junge Mann starb vor circa zweieinhalb Jahren (24. Juni 2021), mit nur 23 Jahren, an einer Drogenüberdosis. Seine Mutter Christine E. möchte nun über das Thema aufklären und erzählt der Kronen-Zeitung vom Schicksal ihres Sohnes.

Der junge Tiroler verliebte sich nur ein Jahr vor seinem Tod in eine drogenabhängige Frau. Durch gefälschte Untersuchungsberichte und vorgetäuschte Rückenschmerzen erschlich sich die junge Frau insgesamt 1500 Rezepte für Fentanyl-Pflaster bei 37 verschiedenen Ärzten. Teilweise bekam sie die starken Schmerzmittel sogar, ohne jemals untersucht zu werden. „Mama, mach dir keine Sorgen, ich bring‘ das Dirndl von den Drogen weg“, erklärte Martin H. damals seiner Mutter. Doch nur kurze Zeit später verfiel er selbst den Drogen.

Fentanyl-Abhängig: Martin bekam die Zombie-Droge von Hausärzten

Wie Christine erklärt, seien sie eine ganz normale Familie gewesen: „Früher dachte ich, wenn Kinder drogensüchtig werden, dass das Elternhaus zerrüttet sein muss und die Kinder vernachlässigt worden sind. Das war Blödsinn, wie ich jetzt weiß. Wir sind brave Hackler, keine Asozialen“, so die Hüttenwirtin. Doch auch Martin H. täuschte Schmerzen vor. So simulierte er starke Schulterschmerzen, woraufhin er alle paar Tage ein neues Rezept für 100 mg fentanylhaltige Pflaster erhielt und das oftmals ohne Untersuchungen. Bezahlen musste er für die Droge lediglich die Rezeptgebühren in Höhe von 6,50 Euro.

Von Monat zu Monat veränderte sich der junge Mann mehr und mehr und verfiel der Droge. „Innerhalb kurzer Zeit wurde er erschreckend apathisch. Dinge, die ihn früher wahnsinnig aufgeregt hätten, nahm er stumm und regungslos zur Kenntnis“, erklärt Christine E.

Fentanyl – Die Zombie-Droge: Fentanyl, oder oft auch Zombie-Droge genannt, zählt zu den synthetischen Opioiden und wirkt 80-Mal stärker als Morphin. Die Droge führt zu reduzierter Wahrnehmungsfähigkeit, Bewusstseinstrübungen, bis hin zu Atemdepression und komatösen Zuständen. Fentanylhaltige Pflaster werden in Deutschland zur Schmerztherapie verwendet. Drogenabhängige zerschneiden die Pflaster jedoch, kochen sie auf und injizieren die daraus entstandene Lösung. Die dabei kaum kalkulierbare Dosierung ist der Hauptrisikofaktor für Drogentodesfälle. Suchtforscher gehen davon aus, dass synthetische Opioide in Europa auf dem Vormarsch sind. Zudem wird vermutet, dass die Zahl der Drogentoten aufgrund von zunehmenden synthetischen Stoffen in Heroin, worunter auch Fentanyl zählt, drastisch ansteigen wird. Diese Stoffe werden mehr und mehr dem Heroin beigemischt, da sie günstiger und einfacher herzustellen sind. Zudem haben die Taliban in Afghanistan den Mohnanbau verboten, was dazu führt, dass aktuell weniger Heroin auf dem Drogenmarkt vorhanden ist. (Quellen: Ärzteblatt, deutschlandfunk.de)

Christine E. sorgte sich um ihren Fentanyl-abhängigen Sohn: „Er überlebt das sonst nicht.“

Als sie nach Hilfe für ihren Sohn suchte, bekam Christine E. kaum Unterstützung. „Nach einer Überdosis im Mai 2021 habe ich den Notarzt angefleht, dass mein Sohn bitte auf die geschlossene Abteilung des Spitals kommt. Er überlebt das sonst nicht, habe ich ihm gesagt. Mir wurde versprochen, dass das passiert“, meint die Tirolerin. Im Anschluss daran wurde Martin jedoch wieder entlassen, zudem seien ihm zwei Fentanyl-Pflaster ohne Rezept mitgegeben worden, erzählt die Mutter.

Fentanyl hat nicht nur die USA erobert, auch in Europa ist die Droge auf dem Vormarsch. © Imago/Dreamstime

Irgendwann hätte Christine E. sogar damit begonnen, alle Hausärzte in der Umgebung anzurufen und für das Thema zu sensibilisieren. „Man muss nicht in einer dunklen Ecke auf einen Dealer warten, man geht einfach zum Hausarzt. Nicht nur New York, sondern auch in einem Tiroler Kaff. Die Situation wird immer schlimmer. Unsere Kinder krepieren wie die Fliegen“, meint E.

Fentanyl-Krise in den USA In den USA zeigt Fentanyl bereits seit mehreren Jahren sein dunkles Gesicht. Die Zahl der Drogentoten ist hier in den letzten zwei Jahrzehnten förmlich explodiert. Jedes Jahr sorgen Zehntausende Überdosierungen für Sterbefälle. Zudem zählt Fentanyl als Haupttodesursache bei Menschen zwischen 18 und 49 Jahren. Im Jahr 2021 gab es 70.000 Todesfälle durch synthetische Opioide. (Quelle: deutschlandfunk.de)

Martin H. verstirbt mit nur 23 Jahren an einer Überdosis der Zombie-Droge

Zwei Wochen vor seinem Tod wurde Martin H. dann in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Seine Situation verbesserte sich, er nahm vier Kilo zu. Doch dann wies sich seine Freundin auf dieselbe Station ein. Drei Tage später verstarb der junge Mann mit nur 23 Jahren an einer Überdosis Fentanyl, Morphin und Benzodiazepine.

Für Martins Mutter steht nun die Aufklärung im Vordergrund. „Das bin ich dem Buben einfach schuldig. Und meinen anderen Söhnen und den drei Enkeln. Wenn ich nur einem Menschen mit Martins Geschichte helfe, hat es sich ausgezahlt, den Mund aufzumachen“, meint die Tirolerin.