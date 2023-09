„Das brennende Dach fiel auf die Gäste“: Hochzeit im Irak wird zur Katastrophe mit mehr als 100 Toten

Von: Robin Dittrich

Sicherheitskräfte gehen in Bagdad durch die vom Feuer völlig zerstörte Halle – mindestens 93 Menschen kamen ums Leben. © Ismael Adnan/dpa

Auf Hochzeiten im Irak gehören Feuerwerkskörper oftmals dazu. Bei einer Hochzeit verursachten sie jetzt allerdings einen schweren Brand mit dutzenden Toten.

Bagdad – Die Hochzeitsfeier eines irakischen Brautpaares wurde zur Tragödie, als Feuerwerkskörper ein leicht entflammbares Material in der Halle entzündeten. Bei dem daraus resultierenden Brand starben mindestens 93 Menschen.

Feuerwerkskörper verursachen Brand bei Hochzeit mit fast 100 Toten

Als es zu dem Unglück auf der Hochzeitsfeier kam, tanzte das Brautpaar gerade zur Musik. Videos in den sozialen Medien zeigten Gäste auf der Feier, die kurz vor Beginn des Brandes tanzten und sich an den Tischen unterhielten. Wie das Innenministerium mitteilte, fielen brennende Teile von der Decke, als jemand ein Feuerwerk zündete. Die Gäste sprangen in der Folge auf und versuchten, sich in Sicherheit zu bringen. Nach draußen schafften es nicht alle. In Jordanien wurde ein Bräutigam auf einer Hochzeit durch einen Freudenschuss getötet.

Iraks Gesundheitsminister Salih al-Hasnaui berichtete, dass in der Nacht zum Mittwoch über 90 Menschen ums Leben kamen, während 100 weitere verletzt wurden. Nadschim al-Dschaburi, Gouverneur der Provinz Ninive, sprach demgegenüber von 114 Toten und 200 Verletzten. Eine der Überlebenden beschrieb den Brand gegenüber der dpa als „tragisch, schrecklich und nicht zu vergessen.“ Ein anderer beschrieb, wie es zu einer Massenpanik kam, bei der viele Gäste stürzten: „Wir schafften es nach draußen. In diesen Momenten fiel das brennende Dach auf die Gäste.“ Laut Augenzeugen überlebte auch das Brautpaar selbst.

Nach Brand bei Hochzeit: Die Suche nach Überlebenden geht weiter

Wie die Zivilschutzbehörde mitteilte, konnte es in der Hochzeitslocation nur zu dem schweren Brand kommen, weil beim Bau der Halle hoch entzündbare, billige Baustoffe genutzt wurden. Auch über ein vorgeschriebenes Alarmsystem verfügte die Halle nicht. Innenminister Abdel Amir al-Schammari sagte, in der Halle habe es an Sicherheitsvorkehrungen gemangelt. Noch immer suchen Rettungskräfte unter den Trümmern nach Überlebenden. In örtlichen Fernsehsendern tauchen immer wieder Bilder von mit Tüchern bedeckten Leichen auf.

Die Halle in Al-Hamdanija ist nicht das erste Gebäude, das aufgrund einer mangelhaften Bauweise in Flammen aufgeht. 2021 kamen bei zwei schweren Bränden in Krankenhäusern im Irak über 170 Menschen ums Leben. Korruption und Misswirtschaft im Irak sorgen dafür, dass beim Bau der Gebäude überhaupt erst gepfuscht werden kann. Jetzt folgten die ersten Konsequenzen: Neun Arbeiter, die am Bau der Halle beteiligt waren, wurden festgenommen. Auch gegen vier Besitzer der Halle wurden Haftbefehle erlassen. Iraks Hauptstadt Bagdad zog kürzlich die Blicke der Welt auf sich, als Protestanten die schwedische Botschaft stürmten.