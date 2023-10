Feuer-Katastrophe in Disko-Viertel: Sieben Tote in Spanien – Chaos in der Nacht

Von: Romina Kunze

Rettungskräfte der Feuerwehr im spanischen Murcia haben mit einem Großbrand zu kämpfen. Im Ausgehviertel der Universitätsstadt ist am frühen Sonntagmorgen (1. Oktober) ein Feuer ausgebrochen. (Screenshot) © Screenshot/X/Feuerwehr Murcia (Bomberos Murcia)

In mehreren Diskotheken im spanischen Murcia bricht ein Feuer aus. Die Ursache dafür ist noch unbekannt. Mindestens sieben Menschen sterben dabei.

Mucia/München – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (1. Oktober) in kam es zu einem Großbrand im Freizeitviertel Atalayas in der südspanischen Universitätsstadt Murcia. Drei Tanz-Clubs fingen dabei Feuer, wie mehrere Medien berichten, darunter die lokale Nachrichtenseite ABC Spanien.

Mindestens sieben Menschenleben forderte die Tragödie. Vier Menschen würden derzeit wegen Rauchvergiftung im Krankenhaus behandelt, weitere wurden vor Ort behandelt. Die Behörden gehen davon aus, dass weitere Opfer folgen könnten.

Großbrand in Spanien: Trotz frühe Morgenstunden Clubs noch gut besucht

Momentan ermitteln die Rettungskräfte, ob es weitere Vermisste gebe. Clubgäste meldeten ABC Spanien zufolge acht Menschen als verschwunden infolge des Brandes. Das Feuer brach in den frühen Morgenstunden in der unter jungen Leuten beliebten Disco „Theatre“ aus und sprang auf die umliegenden Clubs „Golden“ und „Fonda“ über. Gegen 6 Uhr morgens sei der Ausbruch unter den noch immer zahlreichen Besuchern bemerkt worden.

Ein Video, das die Feuerwehr von Murcia auf X (ehemals Twitter) hochgeladen hat, zeigt das Ausmaß des Brandes.

In der Nacht sollen mehrere Gäste einen Geburtstag in den Clubs gefeiert haben. Zu den Todesopfern zählen laut den Behörden Menschen dieser Partygesellschaft. Und auch unter den Vermissten sind Personen, die wohl den Geburtstag gefeiert hatten. Als das Feuer ausgebrochen ist, hätten viele im Chaos den Kontakt zu ihren Bekannten und Begleitern verloren.

Die Ursache des Brandes ist bislang unklar. Das Feuer breitete sich ungünstig auf den Dachstuhl der Gebäude aus, weshalb die Rettungskräfte Unterstützung aus der Luft anforderten. Erst vor einigen Tagen mussten 200 Hotelgäste in der Pfalz evakuiert werden, nachdem ein Feuer ausgebrochen war. (rku)