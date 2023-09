Film mit Kurt Krömer ab heute in den Kinos und so reagieren Fans

Von: Giorgia Grimaldi

Am 14. September startet der Film „Trauzeugen“ in den deutschen Kinos. Obwohl der Comedian darin nur eine Nebenrolle spielt, dreht sich viel um ihn.

Er ist Scheidungsanwalt, sie Paartherapeutin: Jakob (Edin Hasanovic) und Marie (Almila Bagriacik) sind grundverschieden. Sie rettet Beziehungen, er löst sie auf. Und hiermit wäre die Geschichte auch schon zu Ende, würden sie nicht plötzlich als Trauzeuge und Trauzeugin gemeinsam die Hochzeit ihrer besten Freund:innen Ruth (Cristina do Rego) und Tobi (László Branko Breiding) retten müssen. Wer wissen möchte, wie die beiden das hinbekommen wollen, kann den Film ab dem 14. September in deutschen Kinos gucken.

Kurt Krömer im Cast von „Trauzeugen“

In der Liebeskomödie, produziert von Dan Maag, Daniel Sonnabend und Marco Beckmann, ist auch Kult-Comedian Kurt Krömer zu sehen. Er spielt den mürrischen und Sprüche klopfenden Landwirt Heinke, der ein ehemaliger Patient von Marie ist. Auf dessen Gut soll die Hochzeit stattfinden. Tatsächlich ist Kurt Krömer auch im realen Leben ein Therapie-Patient. In seinem Podcast „Feelings“, für den er den deutsche Podcastpreis gewann, und in seinem kürzlich erschienenem Buch, das auf Platz eins der Bestseller-Liste landete, erzählt er von seinen Erfahrungen mit Depressionen und Alkoholsucht.

Edin Hasanovic „stalkte“ Krömer beim Dreh

In Kurt Krömers Podcast-Folge vom Dezember 2022 sprechen die beiden Schauspielkollegen, die sich während der Dreharbeiten zu „Trauzeugen“ kennenlernten, darüber, wie Hasanovic, ein großer Krömer-Fan, anfangs um dessen Wohnwagen schlich und „aus der Ferne stalkte“. Hasanovic hoffte, dass Krömer irgendwann herauskäme und sie sich dann unterhalten könnten. Krömer witzelt in der Aufnahme: „Ich dachte wirklich, der Typ ist sehr talentiert, aber krank. Heute sind wir Freunde.“

Gemischte Reaktionen auf den Trailer

Auf den Trailer des Films reagieren Kino-Fans gemischt. Einige freuen sich und schreiben „Sieht lustig aus! Die beiden sind ein gutes Paar“ oder „vielleicht wird das endlich mal ein guter deutscher Film“. Andere User hingegen zweifeln an der Originalität und Qualität des Plots und vermuten dahinter die Macher der Serie „Sturm der Liebe“ oder gar eine KI.



Auffällig sind allerdings die vielen Kommentare über Krömers Mitwirken, obwohl der nur eine kleine Nebenrolle spielt. BuzzFeed News hat die Reaktionen zu Kurt Krömer gesammelt.

1. „Sofort Sympathisch wegen Kurt“

2. „Mit Außnahme von Kurt Krömer sieht alles an diesem Film @&?[zensiert]!×*% aus“

3. „Naja typisch deutscher 0815 trash Film, das einzig gute am ganzen Trailer war Kurti“

4. „Der Grund wieso ich den Film ansehen würde und auch auf den Trailer geklickt habe, ist Kurt. Der Typ ist einfach super“

5. „Habe mir den Trailer nur wegen des Kurt Thumbnails angeschaut“

6. „Nur wegen Kurt Krömer draufgeklickt :D Instant regret“

