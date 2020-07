Wo ist der Tankdeckel? YouTube-Video zeigt Irrfahrt einer Frau – so lange dauert sie

Einmal mit der falschen Seite an der Zapfsäule anzuhalten, ist keine Schande. Wenn einem dieser Fehler aber gleich mehrmals hintereinander unterläuft, wird es irgendwann peinlich. Einer jungen Frau in den USA ist genau das passiert – wie ein kurioses YouTube-Video zeigt.

USA – „Und sie ist schon wieder auf der falschen Seite“, mit diesem Satz beginnt eine mehr als kuriose Szene an einer Tankstelle – offenbar in den USA. Man sieht eine junge Frau im bauchfreien Oberteil, die ratlos vor einem Dodge Grand Caravan steht und die Zapfpistole wieder in die Halterung zurückhängt. Das Problem: Der Tankdeckel ist auf der anderen Seite des Vans. Gefilmt wird die junge Frau aus einem anderen Auto heraus, in dem – den Stimmen nach zu urteilen – ein Mann und eine Frau sitzen, die das Geschehen nicht nur aufnehmen sondern auch kommentieren. Das Video ist inzwischen auf YouTube ein Hit, denn die Irrfahrt der jungen Van-Fahrerin an der Tankstelle* zieht sich in die Länge....

„Schafft sie es?", fragt sich der Filmer als die junge Frau es zum vierten Mal versucht. „Sie schafft es. Sie schafft es." Und der jungen Frau gelingt es diesmal tatsächlich, die Zapfsäule richtig anzusteuern. Mehr als vier Minuten hat ihre Irrfahrt gedauert. „Warte, ich geh ihr gratulieren!", sagt der Filmer. Damit endet das Video.