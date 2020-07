Drei Freunde beim Angeln massakriert: Einer von ihnen kann im Sterben noch letzte Details preisgeben

Drei Freunde werden beim Angeln in Florida brutal getötet. Einer von ihnen kann im Sterben noch letzte Details preisgeben.

Eine brutale Tat schockiert aktuell Florida und die USA.

Drei Männer werden beim Angeln getötet.

Die Details erschüttern sogar den Polizeichef.

Florida - Es ist eine brutale Tat, die sich vor wenigen Tagen in Florida in den USA zugetragen hat. Das Polk County Sheriff Office berichtet in einer Pressemitteilung, dass drei Männer an einem See in Frostproof in Florida auf brutale Art getötet wurden. Von dem oder den Tätern fehlt noch jede Spur.

Florida/USA: Drei Männer bei Angelausflug getötet - Massaker am Tatort

Die drei Männer wollten demnach nur zum Angeln gehen, nachts sollen sich die drei Freunde an dem See verabredet haben. Wie amerikanische Medien unter Berufung auf den Polizeisprecher berichten, sollen zwei der Männer am See eingetroffen sein, also ihr Freund bereits von mehreren unbekannten Tätern angegriffen wurde. Diese sollen dann vermutlich das Feuer auch auf die beiden anderen Angler eröffnet haben.

Doch die Männer, im Alter von 23, 27 und 30 Jahren waren nicht alle sofort tot. Einer von ihnen lebte den Angaben des Polizeisprechers zufolge noch, er konnte seinen Vater mit dem Handy alarmieren. Der Vater des 27-Jährigen machte sich sofort auf den Weg zum See. Der Mann habe in der Panik jedoch sein Handy vergessen. Deshalb musste der Vater des 27-Jährigen auf dem Weg an einer Tankstelle anhalten, um von dort die Rettungskräfte zu alarmieren.

Florida: Mann kann noch seinen Vater alarmieren - dann stirbt er in seinen Armen

Am See angekommen soll dieser dann ein „Massaker“ vor Augen gehabt haben, wie der Sheriff berichtet. Die 23 und 30 Jahre alten Freunde seines Sohnes seien bereits tot gewesen, sein eigener Sohn habe im Sterben gelegen. Nach ersten Erkenntnissen sollen die drei Männer zunächst zusammengeschlagen, dann erschossen worden sein.

Doch noch im Sterben konnte der 27-Jährige seinem Vater wichtige Details berichten, wie der Polizeisprecher erklärt. Um welche Details es sich dabei genau handelt, werde aus ermittlungstaktischen Gründen erst einmal nicht veröffentlicht. Örtliche Medien spekulieren jedoch, dass der Vater die Details nicht habe verstehen können, da sein Sohn schon zu geschwächt gewesen sei.

Florida: Angelausflug endet tödlich - Polizei gibt Details bekannt

Ob es bereits Tatverdächtige gibt, wollte der Polizeisprecher ebenfalls nicht bestätigen. Er bezweifle laut amerikanischen Medien jedoch, dass die drei Angler das Opfer einer zufälligen Tat wurden.

Rubriklistenbild: © dpa / Hauke-Christian Dittrich (Symbolbild)