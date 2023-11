Promi widersetzt sich Anweisungen im Flugzeug – Fans außer sich: „Das Egoistischste, was ich je gesehen habe“

Von: Andreas Knobloch

Im Flugzeug gelten besondere Regeln, insbesondere, um Sicherheit zu gewährleisten. Sich nach Belieben aufführen, kann niemand. Das musste auch ein Musik-Star zu hören bekommen.

New York – In einem Flugzeug kommen die verschiedensten Menschen zusammen. Von Geschäftsreisenden bis zu Urlaubern. Selbst wenn der Grund für den Flug ein anderer ist, haben die meisten Passagiere eins gemeinsam: sie wollen in Ruhe von A nach B kommen, ohne groß gestört zu werden. Über Geschrei von kleinen Kindern können die meisten noch hinwegsehen, doch bei renitenten Erwachsenen hört für viele der Spaß auf.

Flugzeug-Zwischenfall mit Grammy nominierter Sängerin

Eine Prominente hat nun auf einem Flug der Linie Delta Airlines gedacht, dass ihre beste Fähigkeit alle interessieren würde. Gospel-Sängerin Bobbi Storm fing im Flugzeug an zu singen – unter anderem auch im Auftrag von Gott. Auf Instagram postete sie selbst ein Video, welches vom Sitznachbarn gemacht wurde. Der Flugbegleiter schritt nämlich ein und bat Storm, ruhig zu sein. Was bei ihr auf Unverständnis traf. Dabei hatte sie noch Glück, andere Passagiere wurden nach Handzeichen schonmal aus dem Flugzeug geschmissen.

„Die Leute wollen das hören“, sagt Storm. „Ich bitte sie ruhig zu sein, ich will das nicht hören“, sagt der Flugbegleiter von Delta. Verständlicher Einwand, man stelle sich vor, jeder Passagier würde anfangen zu singen, weil manche ihr Einverständnis geben. Natürlich kommentierten viele Fans das Video von Storm positiv für die Sängerin.

Sie zeigte ihren Followern das Video, aus Wut, dass sie leise sein musste. „Wenn Sie nicht in der Lage sind, meine Anweisungen zu befolgen, werden Sie diesen Flug nicht antreten können“, war wohl der Satz des Flugbegleiters, der Storm aufregte. Je nachdem, wie sehr man Musik zugetan ist, aber den Passagieren auf einem Flug von Zürich aus ging es beim Start wesentlich schlechter.

„Das Egoistischte, was ich je gesehen habe“: Fans von Bobbi Storm enttäuscht

Storm ist mit der Gruppe Maverick City Music und dem Album The Maverick Way für zwei Grammys nominiert. Fans waren aber selbst auf der Instagram-Seite äußerst kritisch: „Das ist das Egoistischste, was ich je gesehen habe. Nur weil du für Grammy nominiert bist, denkst du, dass die Regeln für dich nicht gelten und das Flugzeug eine große Bühne ist? Arbeite an deinem Ego“. Ein anderer meinte: „Du warst im Unrecht. Ich hoffe, du endest auf der No-Fly-List.“

Auch ein weiterer Flugbegleiter meldete sich in der Kommentarspalte und meinte, dass Storm falsch gehandelt habe und den Anweisungen vom Personal Folge zu leisten sei. Nie hat der Begriff Shitstorm beim Namen der Musikerin besser gepasst.

Nachdem mehrere Medien über den Vorfall berichtet hatten, meldete sich Storm nochmal und erzählte ihren Fans, dass sie einen Anruf von Delta Airlines bekommen hat. Laut Storm hätten sich die Verantwortlichen entschuldigt, außerdem wünsche sie sich, dass der Flugbegleiter keine negativen Folgen aufgrund des Videos bekommt. „Es ist ein Zeichen, wie wir miteinander umgehen“, sagt sie, bevor sie noch Gott erwähnt und Werbung für das Album mit einstreut. Nach Reue sieht das nicht aus, eher, als hätte sie den Streit aus ihrer Sicht gewonnen. Business Insider wurde von Delta Airlines bestätigt, Storm kontaktiert zu haben, hält aber das Statement kurz: „Für die Sicherheit unserer Kunden und der Besatzung ist es immer wichtig, den Anweisungen der Crew zu folgen.“

