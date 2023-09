Flugzeug-Absturz in Italien: Jet schlägt auf Landebahn auf – Mädchen (5) stirbt

Von: Karolin Schäfer

In Italien stürzt ein Flugzeug ab. © Youtube-Screenshot @QuotidianoCanavese

Am Flughafen in Turin spielt sich eine Tragödie ab. Ein Flugzeug der italienischen Luftwaffe stürzt kurz ab. Dabei verliert ein fünfjähriges Mädchen ihr Leben.

Update vom 16. September, 20.29 Uhr: In Italien ist ein Flugzeug der italienischen Kunstflugstaffel abgestürzt. Dabei kam ein fünfjähriges Mädchen ums Leben. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete, soll ein brennendes Teil des Jets das Auto der Familie auf einer nahe gelegenen Landstraße getroffen haben. Die genauen Umstände des Vorfalls sind bislang unklar.

Die örtliche Zeitung La Stampa geht jedoch davon aus, dass die Maschine womöglich mit einem Vogelschwarm kollidiert sei und der Pilot deshalb die Kontrolle verloren haben könnte. Der Auftritt anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Luftwaffe am Sonntag, für den die Kunstflugstaffel probte, wurde abgesagt.

Erstmeldung vom 16. September, 19.45 Uhr: Turin – Während eines Übungsfluges ist ein Flugzeug der italienischen Luftwaffe abgestürzt. Kurz nach Start verlor der Pilot offenbar die Kontrolle, die Maschine schlug auf der Landebahn auf.

Flugzeug-Absturz in Italien: Pilot rettet sich durch Schleuder-Sitz – Kind stirbt

Eigentlich sollte für die bevorstehende Feier der Luftwaffe in Italien am Sonntag (17. September) geprobt werden. Allerdings krachte die Maschine kurz nach dem Abheben in die Nähe des Flughafens Turin in der Ortschaft Caselle, wie die italienische Tageszeitung Corriere della Sera berichtete. Der Jet schlug am unteren Ende der Landebahn auf, es entwickelte sich eine riesige Rauchwolke.

Videos in den sozialen Medien zeigen den Absturz des Flugzeuges. Zu sehen ist auch, wie sich der Pilot noch vor der Kollision aus dem Jet schleudern kann. Kurz darauf ging der Fallschirm auf. Der Zeitung zufolge sei er unverletzt, stehe aber unter Schock und wurde in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Wie Rai News 24 berichtete, soll bei dem Absturz ein fünfjähriges Mädchen ums Leben gekommen sein. Ein neunjähriger Junge erlitt Verbrennungen. Auch die beiden Eltern wurden den Angaben zufolge verletzt. Der internationale Flughafen ist vorübergehend geschlossen worden.

Erst vor wenigen Monaten stürzte ein Flugzeug in Kroatien ab – mehrere Menschen starben. Bei einem Flugzeugabsturz in Namibia stirbt eine deutsche Familie.