Flugzeug muss auf Autobahn notlanden – spektakuläre Szenen: „Der kann warten“

Autobahn statt Landebahn: Ein Flugzeug muss notgedrungen auf einem Highway landen, weil es Probleme hat. Eine Überwachungskamera zeichnet den spektakulären Vorfall auf.

Arden Hills (Minnesota) – So etwas sieht man auch nicht alle Tage: Ein Leichtflugzeug muss auf einem US-Highway notlanden! Sehr zum Erstaunen der Autofahrer, die dort gerade unterwegs sind. Eines der Fahrzeuge macht sogar „Bekanntschaft“ mit dem Flieger – allerdings eher ungewollt. Eine Überwachungskamera der Autobahnpolizei nimmt die spektakuläre Landung des Flugzeugs zufällig auf, als es vor wenigen Tagen in der Nacht um etwa 21:30 Uhr auf einem Highway in der Nähe der Stadt Arden Hills unfreiwillig runterkommt.

Auf dem Video zu sehen: Es sind nur wenige Fahrzeuge auf der Plötzlich kommt aus dem Nichts das einmotorige Leichtflugzeug, eine Bellanca Viking, herangebraust. Geistesgegenwärtig schafft es der Pilot, den Flieger exakt in einer fahrzeugleeren Lücke der Autobahn zu landen, zwei Wagen hinter ihm können noch rechtzeitig bremsen. Aber auf den letzten Metern der Landung erfasst das Flugzeug mit dem rechten Flügel dann doch noch ein vorausfahrendes Fahrzeug. Wie die Autobahnpolizei von Minnesota verkündet, ist zum Glück keiner der Betroffenen verletzt worden.