Urlaubsflieger bricht plötzlich Startversuch ab – Video zeigt Vollbremsung bei über 250 km/h

Von: Karolin Schäfer

Ein Edelweiss-Flieger muss plötzlich den Start abbrechen und eine Vollbremsung hinlegen. (Symbolbild) © Bayne Stanley/imago

Auf der Startbahn in Zürich gibt es einen beängstigenden Zwischenfall. Ein Flugzeug legt eine Vollbremsung hin – und schlittert beinahe vom Rollfeld.

Zürich – Eigentlich wollten zahlreiche Passagiere unbeschwert dem grauen Herbst-Wetter entfliehen. Ein Flug der Schweizer Ferienfluggesellschaft Edelweiss sollte die Reisenden von Zürich nach Faro im Süden Portugals bringen. Ein ungewöhnlicher Zwischenfall sorgte jedoch für reichlich Verspätung.

Kurz vor dem Start in Zürich: Flugzeug muss Vollbremsung einlegen

Ursprünglich war der Abflug des Airbus A320 am Freitag (27. Oktober) für 16.50 Uhr geplant, schrieb das Branchenportal Aerotelegraph. Doch den Start musste die Lufthansa-Tochter bei hoher Geschwindigkeit – laut des Fachportals jacdec.de rund 140 Knoten (etwa 259 km/h) – abbrechen. Kurz nachdem die Maschine Fahrt aufgenommen hatte, schwenkte der Airbus plötzlich nach links und schlitterte beinahe vom Rollfeld.

Videos in den sozialen Medien zeigten, wie das Flugzeug eine Vollbremsung hinlegte. „Alle Sachen flogen durch die Kabine. Wir waren in dem Moment echt geschockt“, schilderte ein Zeuge die Szenen am Flughafen der Tageszeitung Blick. Einen Schreckmoment erlebten unterdessen dutzende Passagiere in München.

Flugzeug zeigt „unübliches Verhalten“ – und legt Vollbremsung hin

Die Crew von Edelweiss versuchte nach dem Vorfall, die Passagiere zu beruhigen. In Begleitung der Feuerwehr wurde der Airbus vom Rollfeld transportiert. Erst danach konnten die Fluggäste aussteigen. Das Flugzeug habe auf der Startbahn ein „unübliches Verhalten“ gezeigt, bestätigte Edelweiss-Sprecher Andreas Meier den Zwischenfall der Schweizer Zeitung. Die Crew hatte während des Starts Probleme mit der Richtungsstabilität, erklärte der Sprecher gegenüber IPPEN.MEDIA.

Deshalb habe die Besatzung bei hoher Geschwindigkeit den Start abgebrochen. „Durch die starke Bremsung erhitzten sich die Bremsen entsprechend“, erklärte Meier. Deshalb sei es zu einem kontrollierten Ablassen der Luft gekommen, um ein Platzen des Reifens am Fahrwerk zu verhindern. Warum das Flugzeug nach links driftete, ist bislang noch unklar. „Die Untersuchung in dieser Angelegenheit ist immer noch am Laufen“, heißt es gegenüber unserer Redaktion.

Edelweiss-Flugzeug vorerst nicht mehr im Einsatz: Urlauber kommen mit Verspätung am Ziel an

Laut Aerotelegraph ist die Maschine seitdem nicht mehr im Einsatz. Erst am darauffolgenden Tag konnten die Passagiere ihr Reiseziel mit einem Ersatzflugzeug erreichen. Die Reisenden hätten jedoch einen Gutschein sowie eine Übernachtung im Hotel erhalten.

