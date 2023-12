Ein mit Fett und Zucker betriebenes Flugzeug hat den Atlantischen Ozean überquert

Ein Flieger der Virgin Atlantic (Symbolbild). © Kevin Hackert/Imago

Der Flug von Virgin Galactic war ein Ausnahmefall – und trotzdem ein Meilenstein, findet ein Fachmann. Es geht um die Dekarbonisierung der Luftfahrt.

Zum ersten Mal überhaupt ist ein kommerzielles Flugzeug über den Atlantischen Ozean geflogen, ohne fossile Brennstoffe zu verwenden. Wie Virgin Atlantic mitteilte, wurde der Testflug am Dienstag (28. November) von London nach New York ausschließlich mit nachhaltigem Flugbenzin (SAF) durchgeführt, einer breiten Kategorie von Düsentreibstoff, die weniger Kohlenstoffemissionen verursacht als herkömmliche Kerosinmischungen.

Der Treibstoff auf diesem Flug wurde aus Abfallfetten und Pflanzenzucker hergestellt und emittiert 70 Prozent weniger Kohlenstoff als Kerosin auf Erdölbasis, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Maschine landete am Dienstagnachmittag auf dem John F. Kennedy International Airport.

Experten sind der Meinung, dass nachhaltige Flugkraftstoffe eines Tages eine große Rolle bei der Verringerung des Kohlenstoffausstoßes der Luftfahrtindustrie spielen könnten – auch wenn ihre Produktion heute noch sehr gering ist. SAF macht etwa 0,1 Prozent des derzeitigen Treibstoffverbrauchs der Fluggesellschaften aus.

„SAF ist ein wichtiger Aspekt der Umstellung der Luftfahrt [auf Null-Kohlenstoff-Emissionen] und in diesem Jahrzehnt besonders wichtig“, sagte Andrew Chen, Leiter des Bereichs Dekarbonisierung in der Luftfahrt am Rocky Mountain Institute, einer Denkfabrik für saubere Energie. „Aber heute ist unser großes Problem, dass wir nicht genug SAF herstellen“.

Der 100-prozentige SAF-Flug von Virgin Atlantic ist eine einmalige Aktion, und die Fluggesellschaft wird nicht regelmäßig reine SAF-Flüge anbieten. Herkömmliche Düsentriebwerke sind nicht für den ausschließlichen Betrieb mit nachhaltigem Treibstoff ausgelegt, und es ist zu teuer und zu selten, als dass Fluggesellschaften reine SAF-Flüge durchführen könnten.

Dennoch ist es ein Meilenstein, sagt Chen. „Es ist ein wirklich wichtiger Flug, um die Fortschritte, die gemacht werden, die Notwendigkeit von mehr SAF und die entscheidende Rolle, die sie bei der Dekarbonisierung der Luftfahrt spielen können, hervorzuheben“, sagte er.

Eine Brücke zum kohlenstofffreien Flug

Nachhaltige Flugkraftstoffe sind eine weit gefasste Kategorie, die Biokraftstoffe aus Rohstoffen wie Mais, Tierfett, Algen, kommunalen Abfällen und Abwasser umfasst. Laut Definition müssen sie mindestens 50 Prozent weniger Kohlenstoff ausstoßen als Flugzeugtreibstoff auf Erdölbasis, so die Bundesrichtlinien.

Alle diese Kraftstoffe verursachen jedoch immer noch gewisse Emissionen. SAF allein wird die Luftfahrtindustrie nicht dazu bringen, keine Kohlenstoffemissionen mehr zu verursachen.

Um dies zu erreichen, muss die Branche neue Technologien entwickeln, die es ermöglichen, Flugzeuge mit Elektrobatterien, flüssigem Wasserstoff oder einer anderen, noch nicht erprobten Kraftstoffquelle zu betreiben. Doch bis zur vollständigen Entwicklung dieser Technologien werden Jahre der Forschung vergehen, und es wird noch Jahrzehnte dauern, bis die Fluggesellschaften ihre bestehenden Flotten vollständig durch Flugzeuge ersetzen können, die mit neuen Kraftstoffen betrieben werden können, so Chen.

In der Zwischenzeit werden die bestehenden Flugzeuge weiterhin mit Flüssigtreibstoff betrieben. „Es führt kein Weg daran vorbei, einen Treibstoff zu verbrennen, also ist SAF unser Weg, fossile Treibstoffe zu ersetzen“ und die Kohlenstoffemissionen von Flugzeugen jetzt zu reduzieren, sagte Chen.

Eine sofortige Lösung

Der Hauptvorteil von SAF besteht darin, dass es sich um „Drop-in“-Kraftstoffe handelt, d. h. sie können sofort eingesetzt werden, da sie mit normalem Flugzeugtreibstoff gemischt und in die Triebwerke gefüllt werden können.

Laut Chen gibt es jedoch eine Grenze dafür, wie viel nachhaltigen Treibstoff ein normales Düsentriebwerk aufnehmen kann. Düsentreibstoff auf Erdölbasis enthält aromatische Verbindungen, die dafür sorgen, dass Düsentriebwerke richtig laufen. Viele Versionen von SAF enthalten diese Verbindungen nicht.

Für den Flug, der nur mit SAF betrieben wurde, mischte Virgin Atlantic einen Biokraftstoff auf Fettbasis mit etwas „synthetischem aromatischem Kerosin“ auf Pflanzenbasis, einer Form von nachhaltigem Flugkraftstoff aus Pflanzenzucker, der die aromatischen Verbindungen enthält, die für den reibungslosen Betrieb eines Düsentriebwerks erforderlich sind.

Das Fehlen von Aromaten ist ein Hindernis für einen 100-prozentigen SAF-Flug, aber Chen nennt das ein „Champagner-Problem“. Zunächst müsse die Industrie herausfinden, wie sie die Produktion von nachhaltigem Treibstoff so steigern könne, dass er mehr als 0,1 Prozent des Flugzeugtreibstoffs ausmache.

„Ich fände es toll, wenn wir über die Tatsache sprechen würden, dass wir an die Beimischungsgrenzen stoßen“, sagte er. „Aber so weit sind wir noch nicht. Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns.“

SAF-Angebot und -Nachfrage sind begrenzt

Der SAF-Markt ist klein und wächst nur langsam. Laut Chen leidet er unter einem Henne-Ei-Problem: Die Fluggesellschaften wollen SAF nicht kaufen, weil es um ein Vielfaches teurer sein kann als normaler Flugkraftstoff. Und die Kraftstoffraffinerien wollen nicht in neue Produktionsanlagen investieren, die die Kosten für nachhaltige Kraftstoffe senken könnten, weil die Nachfrage der Fluggesellschaften nicht groß genug ist.

Regierungen und Branchenverbände versuchen, diese Sackgasse zu durchbrechen und das Wachstum des SAF-Marktes anzukurbeln.

In den Vereinigten Staaten bietet der Inflation Reduction Act Steuergutschriften für Fluggesellschaften, die SAF kaufen, während die Europäische Union Gesetze erlassen hat, die Fluggesellschaften zur Verwendung von SAF verpflichten. In Europa müssen die Fluggesellschaften bis 2050 70 Prozent SAF verwenden.

Das Weltwirtschaftsforum hat sich für die Schaffung von Emissionsgutschriften auf der Grundlage von SAF-Verkäufen eingesetzt. Durch ein ausgeklügeltes Buchhaltungssystem können Fluggesellschaften berechnen, wie viele Kohlendioxidemissionen sie durch den Einsatz nachhaltiger Kraftstoffe vermeiden, und diese Gutschriften an Unternehmen oder Passagiere verkaufen, die die durch ihre Flüge verursachten Emissionen ausgleichen wollen.

„Wir sehen viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr Aktivitäten und Investitionen und Ankündigungen im Zusammenhang mit SAF-Partnerschaften, Joint Ventures und langfristigen Abnahmevereinbarungen“, sagte Chen. „All das sind gute Zeichen, aber wir stehen noch am Anfang der Entwicklung dieses Marktes zu dem, was er sein muss. Von Nicolás Rivero

