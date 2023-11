Passagiere gehen vom Schlimmsten aus: Mann flüchtet über Notausgangstür aus Flugzeug - „Schreckliche Angst“

Von: Karolin Schäfer

Passagiere erleben einen großen Schock-Moment. Aus dem Nichts reißt ein Mann die Notausgangstür auf und flieht über die Tragfläche des Flugzeuges.

New Orleans – Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend (26. November) am Flughafen in New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana. Ursprünglich war der Flieger der Billigfluggesellschaft Southwest Airlines auf dem Weg nach Atlanta. Dort kam er allerdings erst mit reichlich Verspätung an.

Flugzeug kann nicht abheben: Mann flüchtet über Notausgang – „Schreckliche Angst“

Wie das Jefferson Parish Sheriff‘s Office beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) bekannt gab, hatte der Mann plötzlich die Notausgangstür eines Flugzeuges geöffnet. Dieses hatte sich diesem Zeitpunkt zwar noch nicht in Bewegung gesetzt und stand noch am Flugsteig. Laut Polizei-Angaben sei der 38-Jährige dennoch über die Tragfläche der Maschine auf den Boden gesprungen.

Zuvor soll ein Streit zwischen zwei Personen an Bord ausgebrochen sein, sagte ein Augenzeuge dem Sender CNN. Plötzlich habe dann eine Person die Notausgangstür aus der Verankerung gerissen und sei aus dem Flugzeug geflohen. „Ich hatte schreckliche Angst“, schilderte der Mann, der den Vorfall mit seinem Handy filmte.

Passagiere gehen vom Schlimmsten aus: Mann flüchtet aus Flugzeug über Notausgangstür

Videos dazu kursieren inzwischen auch in den sozialen Medien. Zu sehen ist, dass Panik unter den Mitreisenden ausbricht. Sie versuchen hektisch das Flugzeug zu verlassen. „Einfach gehen“, hört man in einem der Videos das Flugpersonal rufen. Über die Fluggastbrücke gelangten die Passagiere zurück zum Terminal. Zu einem Notfall am Himmel kam es auch über Fritzlar.

Dabei gingen die Anwesenden offenbar vom Schlimmsten aus. Der Mann sei aus dem Flugzeug geflüchtet, „als hätte er eine Bombe oder so etwas hinterlassen“, sagte der Augenzeuge in dem Video. Bereits wenig später gibt es Entwarnung. Dem Bodenpersonal gelang es, den Mann zu stellen. Verletzt wurde niemand.

Mann flüchtet plötzlich durch Notausgang aus Flugzeug: Polizei äußert sich zur Ursache

Eine kriminelle Absicht scheint aber nicht hinter dem Vorfall zu stecken. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei der Mann aus Atlanta verwirrt gewesen und habe seine „Umgebung nicht vollständig wahrgenommen“, meldete die Polizei. Er wurde schließlich zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Später wurde bekannt, dass der flüchtige Passagier weder etwas im Flugzeug hinterlassen hatte, noch in Besitz einer Waffe gewesen sei. Die Polizei ging vielmehr von einem psychischen Notfall aus. Dem Jefferson Parish Sheriff‘s Office zufolge hat der Mann bislang keine strafrechtlichen Konsequenzen zu fürchten. Allerdings seien die weiteren Ermittlungen nun an die Bundesbehörden übergeben worden.

Schockierender Vorfall im Flugzeug: Fluggesellschaft meldet sich zu Wort

Die Fluggesellschaft bedankte sich beim „Flug- und Bodenpersonal für ihr schnelles Handeln“ und entschuldigte sich bei den Passagieren für die Unannehmlichkeiten, sagte ein Sprecher der Southwest Airlines gegenüber CNN. Nach einer zweistündigen Verspätung sei der Flug dann doch noch gestartet. Allerdings in einer anderen Maschine.

Vor wenigen Monaten ereignete sich am Kassel Airport ein gefährlicher Vorfall. Ein Flugzeug landete ohne Fahrwerk auf dem Rollfeld. Einen Schock-Momenten erlebten auch Passagiere auf dem Weg nach Belgien: Ein Pferd randalierte im Frachtraum.