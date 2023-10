„Farbe des Flusses hat uns tief beeindruckt“ – dunkler als der berühmte Rio Negro im Amazonas

Von: Martina Lippl

Der Ruki-​Fluss im Kongo ist aufgrund seines hohen Gehalts an gelösten organischen Stoffen laut Forschern einer der dunkelsten Schwarzwasserflüsse weltweit. © Matti Barthe/dpa

Einen der wohl dunkelsten Flüsse der Welt hat ein internationales Forscherteam untersucht. Das Ergebnis der Wasser-Analyse verblüffte.

Zürich – Sein Wasser ist so dunkel, dass man die Hand vor Augen nicht mehr sieht. „Die Forschenden staunten, als sie auf den Ruki-Fluss stießen“, teilte die Universität Zürich (ETH Zürich) in einer Pressemitteilung mit. Der Ruki-Fluss in Kongo ist, laut einem Forschungsteam, einer der dunkelsten Schwarzflüsse der Welt. Er sei dunkler als der berühmte Rio Negro (auf Deutsch: schwarzer Fluss) im Amazonas.

„Die Farbe des Flusses hat uns tief beeindruckt“

„Die Farbe des Flusses hat uns tief beeindruckt“, sagte ETH-​Forscher Travis Drake laut der Mitteilung. Der Wissenschaftler untersuchte gemeinsam mit einem internationalen Forscherteam ein Jahr lang das Wasser des Stromes, einem Nebenfluss des mächtigen Kongo-Flusses. Nun wurden die Ergebnisse der Analysen und Messungen in der Fachzeitschrift Limnology and Oceanography veröffentlicht.

Dunkler als der berühmte Rio Negro im Amazonas: der Ruki-​Fluss im Kongo. © Matti Barthe

Der Ruki hat kaum Gefälle. Seine Mündung liegt nahe der Stadt Mbandaka etwa 645 Kilometer stromaufwärts der Hauptstadt Kinshasa. Sein Wasser wurde bisher nicht wissenschaftlich untersucht.

Stoffe aus totem Pflanzenmaterial färben das Wasser dunkel

Verantwortlich für die Farbe sind bei Schwarzwasserflüssen bestimmte organische Substanzen wie Huminsäuren im Wasser. Der Ruki enthalte deutlich mehr davon als der Rio Negro (schwarzer Fluss) im Amazonas, so die Universität. „Der Ruki ist eigentlich Dschungeltee“, sagte Mitautor Travis Drake.

Was ist ein Schwarzwasserfluss? Der wohl bekannteste Schwarzwasserfluss ist laut der Fernsehsendung Planet Wissen der Rio Negro. Typisch für diese Flussart ist eine oliv- bis dunkelbraune – manchmal auch rotbraune – Farbe, die durch gelöste Huminstoffe im Wasser entsteht. Huminstoffe entstehen bei der Zersetzung von pflanzlichem Material und haben in der Regel einen äußerst sauren pH-Wert, der für das sogenannte Schwarzwasser verantwortlich ist. Dennoch ist die Sichttiefe meistens relativ gut, da wenig Schwebstoffe im Wasser vorhanden sind. In dem sauren Wasser würden Insektenlarven – wie die von Mücken – nicht überleben, weshalb Schwarzflüsse angenehme Ziele für Touristen seien. Insgesamt sei die Artenvielfalt geringer als in anderen Flüssen. Besonders gute Konditionen bringen die Überschwemmungsbereiche der Schwarzwasserflüsse jedoch für sogenannte Igapò-Wälder. Landwirtschaft hingegen ist an Flüssen die Art kaum möglich. (Quellen: Planet Wissen)

Die gelösten organischen Substanzen in dem breiten Fluss stammten aus abgestorbener Dschungelvegetation. Regen löse die organischen Verbindungen aus dem toten Pflanzenmaterial, erklärt das Forscherteam. Das Wasser stehe oft wochenlang hüfttief über dem Waldboden und fließe dann nur langsam ab.

Schlecht steht es derweil um den Zustand des Río Algar in Spanien: Die wachsende Bevölkerung in Altea und Umgebung – und deren Abwasser – machen dem Fluss zu schaffen.(ml mit dpa)