Künstliche Intelligenz findet Weg, Sauerstoff auf dem Mars zu produzieren

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Ein Leben auf dem Mars ist noch nicht möglich. Ein KI ist nun jedoch in der Lage, Sauerstoff selbst herzustellen – und brauchte dafür 2000 Jahre weniger als ein Mensch.

Hefei – Menschliches Leben auf dem Mars ist eine Idee, die schon Jahrzehnte lang existiert. Doch nicht nur in der Fantasie beschäftigen sich Leute mit diesem Szenario. Ohnehin ist der rote Planet für die Forschung auf der Erde hochinteressant. Nun hat ein Forschungsteam der Chinesischen Universität für Wissenschaft und Technologie mithilfe von künstlicher Intelligenz einen Weg gefunden, Sauerstoff auf dem Mars zu produzieren. Gehen die Menschen also bald auf den Mars?

Forscher erfinden Technik für Sauerstoff-Produktion auf dem Mars

In einer Mitteilung erklärt ein Sprecher der Universität: „Einwanderung und das Leben auf dem Mars werden seit langem in Science-Fiction-Werken dargestellt. Doch bevor der Traum Wirklichkeit wird, muss der Mensch eine Hürde überwinden“. Denn lebenswichtige Chemikalien wie Sauerstoff fehlen für eine Marskolonie und das langfristige Überleben auf dem Planeten.

Seit der „jüngsten Entdeckung der Wasseraktivitäten auf dem Mars“ bestehe jedoch laut dem Sprecher der Universität neue Hoffnung, die benötigten Bestandteile selbst herzustellen. Die Wissenschaftler würden derzeit an der „Möglichkeit der Zersetzung von Wasser zur Erzeugung von Sauerstoff durch elektrochemische Wasseroxidation“ forschen. Angetrieben wird diese Technik durch „Solarenergie, mithilfe von Katalysatoren für die Sauerstoffentwicklungsreaktion“, sogenannte OER-Katalysatoren.

Forscher arbeiten mit einem KI-gesteuerten Roboterchemiker an der Universität für Wissenschaft und Technologie Chinas. © IMAGO/Zhou Chang

Die Forschungsergebnisse veröffentlichte die Universität in Zusammenarbeit mit dem Deep Space Exploration Laboratory am 13. November im Fachmagazin Nature Synthesis. Demnach sei gar nicht die Technik selbst die Herausforderung, sondern einen Weg zu finden, „diese Katalysatoren vor Ort unter Verwendung von Materialien auf dem Mars zu synthetisieren, anstatt sie mit hohen Kosten von der Erde zu transportieren“, so der Sprecher.

„KI-Chemiker“ synthetisiert „auf innovative Weise“, die Leben auf dem Mars möglich machen könnte

Für die Synthese der Bestandteil setzte das Team unter der Leitung von Luo Yi, Jiang Jun und Shang Weiwei auf die Hilfe eines „KI-Chemikers“ mit künstlicher Intelligenz, die es möglich gemacht hat OER-Katalysatoren herzustellen und zu optimieren. „Der KI-Chemiker synthetisiert auf innovative Weise“, so Luo. Dabei startet die KI mit einer Analyse der Elementzusammensetzung der Marsmeteoriten, die für die Forschung einen enorm großen Wert versprechen.

Forscher nutzen Simulationsdaten, um KI-Technik zu verbessern

Die entstehenden Metallhydroxide werden mit Klebstoff behandelt, um die Arbeitselektrode für den OER-Test am elektrochemischen Arbeitsplatz vorzubereiten. „Die Testdaten werden in Echtzeit an das rechnerische ‚Gehirn‘ des KI-Chemikers zur Verarbeitung durch maschinelles Lernen gesendet“, so der Sprecher der Universität.

Dieses „Gehirn“ verwendet dabei Quantenchemie- und Molekulardynamiksimulationen für 30.000 Hydroxide mit unterschiedlichen Elementverhältnissen und berechnet somit deren katalytische OER-Aktivitäten: „Simulationsdaten werden verwendet, um ein neuronales Netzwerkmodell zu trainieren, um die Katalysatoraktivitäten bei unterschiedlichen Elementzusammensetzungen schnell vorherzusagen“.

KI-Technik kann kontinuierlich Sauerstoff produzieren – „Forschung von großem Interesse“

Bislang hat es der KI-Chemiker mit diesem Verfahren geschafft, „fünf Arten von Marsmeteoriten unter unbemannten Bedingungen in einen hervorragenden Katalysator umzuwandeln“. Ein weiterer Test bei -37 °C, der Temperatur auf dem Mars, bestätigte, „dass der Katalysator kontinuierlich Sauerstoff produzieren kann, ohne dass es zu einer erkennbaren Verschlechterung kommt“.

Der gesamte Vorgang hätte für einen menschlichen Chemiker rund 2000 Jahre lang gedauert, heißt es in der Mitteilung der Univesität. Die KI hat es bereits in zwei Monaten geschafft. „Diese Art von Forschung ist von großem Interesse und wird in der Synthese und Entdeckung organischer/anorganischer Materialien rasant weiterentwickelt“, schreiben die Forscher.

Forscher Jiang ist sich deshalb sicher: „In Zukunft können Menschen mithilfe von KI-Chemikern eine Sauerstofffabrik auf dem Mars errichten“. Dafür seien nur 15 Stunden Sonneneinstrahlung erforderlich, um eine ausreichende Sauerstoffkonzentration zu erzeugen, die für das Überleben des Menschen nötig ist. „Diese bahnbrechende Technologie bringt uns unserem Traum, auf dem Mars zu leben, einen Schritt näher“.