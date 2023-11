Der Mond ist 40 Millionen Jahre älter als angenommen

Teilen

Der Mond. © Wolfgang Maria Weber/Imago

Wie der Mond entstand, ist der Forschung relativ klar. Bleibt die große Frage: Wann ist der Mond aus der Erde herausgeschlagen worden?

Die Oberfläche des Mondes hat sich mindestens 40 Millionen Jahre früher gebildet als bisher angenommen. Dies geht aus einer neuen Studie eines uralten Kristalls hervor, der in Gestein eingebettet ist, das von Apollo-17-Astronauten gesammelt wurde.



Seit Jahren sind sich die Wissenschaftler (größtenteils) über die Entstehungsgeschichte des Mondes einig: Vor etwa 4,5 Milliarden Jahren schlug ein riesiges, marsgroßes Objekt namens Theia in die entstehende Erde ein und schleuderte heiße Trümmer aus, die sich zu unserem Mond zusammenfügten. Doch viele Details sind umstritten - insbesondere der Zeitpunkt.

Die neue Atom-für-Atom-Analyse eines 4,46 Milliarden Jahre alten Mondkristalls verschiebt den Zeitpunkt, zu dem der geschmolzene Mond erstarrte, um 40 Millionen Jahre nach hinten, heißt es in der am Montag in der Zeitschrift Geochemical Perspectives Letters veröffentlichten Studie.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

„Das verschiebt den Torpfosten. Sie verschiebt das Mindestalter der Mondentstehung nach hinten“, sagte Jennika Greer, Kosmochemikerin an der Universität Glasgow, die während ihres Studiums am Field Museum und an der Universität von Chicago an der Studie mitgearbeitet hat.



„Es ist wichtig zu betonen“, fügte sie hinzu, „dass dies das bisher älteste Alter ist. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt das Alter des Mondes kennen und aufhören sollten zu suchen.“



Der geheimnisvolle Mond

Die Frage nach dem Ursprung des Mondes scheint wissenschaftlich geklärt zu sein. Wir haben ihn mit Teleskopen untersucht, ihn mit einer Reihe von Raumfahrzeugen umkreist, seine Gesteine aufgesammelt und seine Oberfläche persönlich erkundet.



Der Wissenschaftler und Astronaut Harrison H. Schmitt wird während der dritten Apollo-17-Extravehikular-Aktivität (EVA) an der Landestelle Taurus-Littrow neben einem riesigen, gespaltenen Mondfelsen fotografiert (Symbolbild). © UIG/Imago

Doch trotz Jahrtausenden der Betrachtung und Untersuchung - und einer ziemlich soliden Theorie - haben Wissenschaftler immer wieder Ungereimtheiten gefunden, alternative Möglichkeiten aufgestellt und Theorien verfeinert. Die erneute Analyse von Proben, die vor Jahrzehnten von Astronauten entnommen wurden, hat eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung des Wissens gespielt.



Als der Mond entstand, so die Theorie, war er von einem Meer aus brodelndem Magma bedeckt. Die Zirkonkristalle des Mondes sind wie kosmische Zeitmesser, die zu ticken begannen, als dieser Magmaozean abkühlte und sich verfestigte. Zirkonkristalle nehmen radioaktives Uran als Verunreinigung auf, das mit der Zeit zu Blei zerfällt. Durch den Vergleich des Verhältnisses der verschiedenen Formen von Blei- und Uranatomen, den so genannten Isotopen, in der Probe können die Wissenschaftler ihr Alter schätzen.



Wie alt ist der Mond?

Im Jahr 2021 veröffentlichte ein Team von Kosmochemikern unter der Leitung von Bidong Zhang, der heute an der University of California in Los Angeles forscht, und Audrey Bouvier von der Universität Bayreuth in Deutschland eine Arbeit, aus der hervorging, dass die in einem Apollo-17-Mondgestein eingebetteten Zirkonkristalle mit einem Alter von 4,46 Milliarden Jahren die ältesten bisher entdeckten sein könnten. Sie fügten jedoch zahlreiche Vorbehalte und Ausschlussklauseln hinzu.



Der Mond – Ein Himmelskörper, viele Facetten Fotostrecke ansehen

Das Problem für Zhang bestand darin, dass er sich nicht so sicher sein konnte, wie es nötig gewesen wäre, dass das Datum korrekt war. Blei kann sich innerhalb von Zirkonkristallen bewegen und in Clustern stecken bleiben, wie Rosinen beim Brotbacken, was bedeuten könnte, dass Forscher bei der Messung des Verhältnisses der Blei-Isotope zu viel zählen, wenn sie auf einen Cluster stoßen, und so zu einem ungenauen Datum kommen könnten.



Als sein Team die Ergebnisse zum ersten Mal bei einer Fachzeitschrift einreichte, so erinnert sich Zhang, wurden sie kritisiert, weil die Analyse diese alternative Erklärung nicht ausschließen konnte. Als sie die Ergebnisse schließlich veröffentlichten, seien sie wegen dieser Kritik „vorsichtig und zurückhaltend“ gewesen, so Zhang.



„Das Thema ist seit 50 Jahren umstritten, seit den 1970er Jahren, als die Astronauten die Proben vom Mond zurückbrachten“, so Zhang. „Die Apollo-Gesteinsproben waren mit einem Alter von 4,3 Milliarden Jahren sehr konsistent. Deshalb fragen sich die Leute: ‚Warum sollte dieses Alter anders sein?‘“



Um den Kritikern zu antworten, schlossen sich Greer und Kollegen den Bemühungen an, das Alter des Kristalls zu verifizieren, indem sie eine Technik namens Atomsondentomographie einsetzten, die in der Materialwissenschaft üblicherweise für die Analyse von Stahlversagen oder in der Halbleiterforschung verwendet wird. Mit dieser Technik konnten die Wissenschaftler Proben von einem winzigen Splitter eines der Kristalle nehmen und mit einem Laserstrahl die Atome einzeln verdampfen und identifizieren, wobei sie ausschließen konnten, dass sich die Bleiatome im Kristall angehäuft hatten.



„Diese neue Studie zeigt, dass sich einige dieser Zirkone vor 4,46 [Milliarden Jahren] gebildet haben, nur etwa 100 Millionen Jahre nach der Entstehung der ersten Festkörper im Sonnensystem“, schrieb Romain Tartèse, ein leitender Dozent in der Abteilung für Erd- und Umweltwissenschaften an der Universität Manchester, der nicht an der Studie beteiligt war, in einer E-Mail.



Alexander Nemchin, ein Geochemiker an der Curtin University in Australien, entdeckte den bisher ältesten bekannten Mondkristall, ein 4,42 Milliarden Jahre altes Exemplar aus einem Apollo-17-Felsen. Er sagte, dass die Arbeit zum Nachdenken anregt und die Argumente von Zhangs früherer Arbeit untermauert.



„Das Alter ist wahrscheinlich real“, schrieb Nemchin in einer E-Mail. „Damit stoßen wir als Gemeinschaft, die Mondproben untersucht, auf ein großes Problem.“



Junges Gestein vs. alte Kristalle

Das Problem, vor dem die Mondforscher stehen, ist, dass die von ihnen untersuchten Proben etwa 100 Millionen Jahre auseinander liegen. Der neue Fund legt nahe, dass der Magma-Ozean vor 4,46 Milliarden Jahren kristallisierte. Andere Gesteinsarten auf dem Mond sind dagegen etwa 4,35 Milliarden Jahre alt, was darauf hindeutet, dass der Magmaozean noch weitere 100 Millionen Jahre existierte.



Wie groß das Problem ist, hängt davon ab, wen Sie fragen.



„Irgendetwas stimmt eindeutig nicht mit unserem großen konzeptionellen Verständnis davon, wie sich der Mond entwickelt hat“, sagte Nemchin.



Tartèse argumentiert jedoch, dass die Daten nicht unbedingt im Widerspruch zueinander stehen, da die Kristallisation des Magmaozeans ein 100 Millionen Jahre langer Prozess gewesen sein könnte, der komplexer war als die einfachsten Annahmen.



Zhang wies auf die Möglichkeit hin, dass es nach der Entstehung des Mondes sekundäre Ereignisse gab, wie spätere Einschläge, die die jüngeren Gesteine auf hohe Temperaturen erhitzt und ihre Uhren zurückgestellt haben könnten.



Benjamin Weiss, Planetenforscher am Massachusetts Institute of Technology, sagte, dass neuere Missionen zum Mond, die mehr Proben von verschiedenen Stellen mitbringen, dazu beitragen könnten, die Zeitlinie der Mondentstehung zu klären.



„Vor einundfünfzig Jahren hätte niemand gedacht, dass wir eines Tages diese Mondproben mit dieser neuen, hochmodernen Methode analysieren würden“, sagte Philipp Heck, Hauptautor der neuen Studie, Kurator für Meteoritik und Polarstudien am Field Museum und Professor an der Universität von Chicago.



„Ich denke, unsere Studie ist ein Beispiel für die Leistungsfähigkeit der Probenrückführung. Sie steht mehreren Generationen zur Verfügung, [und] zukünftigen Generationen von Wissenschaftlern, um mit Instrumenten zu forschen, von denen die Wissenschaftler damals nicht einmal zu träumen wagten.“

Zur Autorin Carolyn Johnson ist eine Wissenschaftsreporterin. Zuvor berichtete sie über das Gesundheitswesen und die Erschwinglichkeit der Gesundheitsversorgung für Verbraucher.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 23. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.