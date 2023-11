Fahndungsfoto: Verurteilter Mörder entwischt Beamten in Süddeutschland – Polizei spricht über aktuellen Stand

Von: Maximilian Kettenbach, Maximilian Hertel

Die Polizei sucht mit diesen Bildern den entflohenen Mörder Aleksander P. © Polizei

Bei einem Freigang an einem Baggersee ist am 30. Oktober ein Häftling der JVA Bruchsal entflohen: Von dem verurteilten Mörder fehlt noch jede Spur.

Update vom 5. November, 11.37 Uhr: Aleksander P. bleibt verschwunden. Trotz großer Fahndung ist der in Baden-Württemberg verurteilter Mörder weiter auf der Flucht. Es gebe keine Neuigkeiten, sagte ein Sprecher der Polizei Pforzheim am Sonntagvormittag.

Nach Angaben des Landeskriminalamts in Stuttgart vom Freitag gingen Ermittler zuletzt rund 50 Hinweisen nach. Darunter seien auch Aussagen von Zeugen, die den flüchtigen Mörder gesehen haben wollen. Es werde in alle Richtungen und teils auch verdeckt ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Nähere Angaben zur Fahndung und zu Hinweisen aus der Bevölkerung wollte er nicht machen.

Der 43 Jahre alte Kriminelle war am Montag während eines bewachten Ausflugs an einen Baggersee in Germersheim (Rheinland-Pfalz) geflohen - er sollte seine Frau und seine Kinder unter Aufsicht zweier JVA-Beamter treffen. Aleksander P. war 2012 wegen Mordes vom Landgericht Karlsruhe zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Erstmeldung vom 4. November 2023: Bruchsal – Trotz großer Fahndung ist ein in Baden-Württemberg verurteilter Mörder weiter auf der Flucht. Es gebe keine Neuigkeiten, sagte ein Sprecher der Polizei Pforzheim am Samstagvormittag. Der 43 Jahre alte Kriminelle war am Montag während eines bewachten Ausflugs an einen Baggersee in Germersheim (Rheinland-Pfalz) geflohen.

Grund des Ausflugs war eine sogenannte vollzugsöffnende Maßnahme, bei der es dem Häftling gestattet wird, sich der Obhut der JVA für einen kurzen Zeitraum zu entziehen. Eigentlich hätte er seine Frau und seine zwei Kinder treffen sollen.

Verurteilter Möder auf der Flucht – Polizei veröffentlicht Fotos und geht Hinweisen aus der Bevölkerung nach

Eigentlich verbüßt der Deutsch-Kasache eine Haftstrafe im Gefängnis Bruchsal. Denn er war im Jahr 2012 wegen Mordes vom Landgericht Karlsruhe zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der damals 32-Jährige hat 2011 sein 44-jähriges Opfer gefesselt, geschlagen und schließlich erwürgt. Mit der Hilfe einer damals 30-jährigen Frau entledigte er sich der Leiche schließlich in Lauterbourg nahe Karlsruhe.

Nach Angaben des Landeskriminalamts in Stuttgart vom Freitag gingen Ermittler zuletzt rund 50 Hinweisen nach. Darunter seien auch Aussagen von Zeugen, die den flüchtigen Mörder gesehen haben wollen. Es werde in alle Richtungen und teils auch verdeckt ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Nähere Angaben zur Fahndung und zu Hinweisen aus der Bevölkerung gab es keine.

Mörder womöglich ins Ausland entflohen

Als sich der flüchtige Aleksander P. gegen 13 Uhr in ein nahegelegenes Waldgebiet von seinen beiden Begleitern der JVA absetzte, trug er noch eine elektronische Fußfessel. Diese wurde aber kurz darauf in einem Stadtgebiet von Germersheim aufgefunden. Laut Informationen, die dem SWR vorliegen, gehe man davon aus, dass der entflohene Mörder sich inzwischen ins Ausland abgesetzt habe. Auch laut dem LKA beschränke man sich nicht mehr auf das Inland und prüfe Auslandsbezüge.

Laut der Polizei wir der Gesuchte wie folgt beschrieben:

43 Jahre alt

1,85 Meter groß

Kräftige / sportliche Statur

Glatze

Zuletzt bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, blauen Jeans und grau/roten Sportschuhen.

Eine akute Gefahr bestehe laut der Polizei keine, dennoch soll nicht in Eigeninitiative gehandelt werden. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei Erkennen des Mannes über den Notruf 110 oder telefonisch mit dem Kriminaldauerdienst Kontakt aufzunehmen.

Auch in den USA ist im September dieses Jahres ein verurteilter Mörder während eines Freikuraufenthaltes geflohen. Allerdings wurde dies zunächst nicht bemerkt. Erst nach einer zweiwöchigen Suchaktion konnte der Flüchtige gefasst werden. (mh/dpa)