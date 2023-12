7 Leute, die den Schnee beherrschen und 6, die von ihm beherrscht werden

Von: Nadja Goldhammer

Drucken Teilen

Wer gewinnt den Machtkampf? Du oder der Schnee?

Auch wenn du die letzten Tage deine Fenster gemieden hast. So langsam können wir es nicht mehr leugnen: Es ist tiefster Winter. In vielen Teilen Deutschlands hat es geschneit und das Land ist von einer dicken, weißen Schicht bedeckt.



Wenn du absolut kein Wintermensch bist, habe ich hier ein paar Reiseziele, durch die du das ganze Jahr Frühling haben kannst. Oder du nimmst die Kampfansage gegen den Schnee an und versuchst diesen zu bändigen. So wie diese Menschen hier, bei denen es nicht immer geklappt hat.

Hinweis: Die Fotos stammen nicht aus dem derzeitigen deutschen Winter (2023), aber sie sind verflucht beeindruckend.

1. Das Snow-Mobil ist bereit für alle verschneiten Superhelden:

2. „Dich holt der Tod da draußen.“ Symbolbild:

3. Einen größeren Kühlschrank wirst du nicht finden:

4. Heute doch lieber Homeoffice?

5. Und zwischendurch ein Bierchen?

6. Zur Arbeit geht es eh nicht voran:

7. Außer für die Menschen, die Homeoffice hassen:

8. Einige Katzen verstört das Wetter:

9. Andere machen es sich lieber drinnen gemütlich:

10. Das Eis kann teilweise ganz schön bedrohlich wirken:

11. Andererseits. Wann kann man schon mal von einer Schneeparty sprechen?

12. Die Rutsche hat den Schnee definitiv im Griff:

13. Aber diesem Stoppschild reicht es langsam:

Und wenn dir immer noch kalt ist, dann kuschel dich in drei Decken und lies dir diese Artikel durch:

Das Beste von BuzzFeed Deutschland gibt es jetzt auch auf WhatsApp. Hier kannst du unseren Kanal abonnieren.