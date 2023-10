Abtreibung: Zwei Länder zeigen, was Deutschland noch zu tun hat

Von: Giorgia Grimaldi

Teilen

Die französische Nationalversammlung hat dafür gestimmt, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch in der Verfassung zu verankern. Davon ist Deutschland noch weit entfernt.

Schwangerschaftsabbrüche wurden in Frankreich im Jahr 1975 per Gesetz legalisiert, doch in der Verfassung fanden sie bisher keine Erwähnung. Die französische Nationalversammlung hat nun mit großer Mehrheit dafür gestimmt, das zu ändern und die Verfassung um den Satz „Das Gesetz garantiert (...) den gleichen Zugang zum Recht auf freiwilligen Schwangerschaftsabbruch“ zu ergänzen.



Befürworterinnen und Befürworter wollen damit verhindern, das Recht einzuschränken oder abzuschaffen. Dabei verwies Justizminister Éric Dupond-Moretti auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA, der im Juni 2022 das Recht auf Abtreibung aufhob und die Handhabe den einzelnen Staaten überließ.

Das Abtreibungsgesetz in Frankreich ist dem in Deutschland weit voraus. © Shotshop/Imago/Bearbeitung: BuzzFeed DE

Schwangerschaftsabbruch: „Rechte der Frauen sind immer noch eine zerbrechliche Errungenschaft“

Emmanuel Macron will bis Ende des Jahres dem Ministerrat einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. „Im Jahr 2024 wird die Freiheit der Frauen, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen, unumkehrbar sein“, teilt der französische Präsident auf X (ehemals Twitter).

Um die französische Verfassung tatsächlich zu ändern, muss aber zunächst der Senat das Vorhaben billigen, bevor in letzter Instanz die Bürgerinnen und Bürger in einem landesweiten Referendum dafür oder dagegen stimmen können.

Mehr zum Thema: Abtreibungsbeschränkungen führen zu Anstieg der Selbstmordrate bei jungen Frauen

Abtreibungen sind in Spanien „in öffentlichen Gesundheitszentren garantiert“

Damit ist Frankreich das zweite europäische Land, das dieses Jahr ein Zeichen setzt. Im Frühjahr hatte die spanische Regierung einige Gesetze reformiert, auch die Rechtslage für Schwangerschaftsabbrüche, deren Durchführung seitdem in öffentlichen Gesundheitszentren garantiert wird. (Nur ein Grund, warum Spanien für unsere Autorin zum Traumland wird)



Außerdem ist nun auch eine Abtreibung ohne elterliche Zustimmung ab 16 Jahren und ohne die zuvor notwendige „Bedenkzeit“ von drei Tagen möglich. Mit dem „Erweiterungsgesetz“ für Schwangerschaftsabbrüche wurde auch die Selbstbestimmung des Geschlechts für Transmenschen und der Menstruationsurlaub auf den Weg gebracht.

Abonnier‘ unseren Kanal: Das Beste von BuzzFeed Deutschland gibt es jetzt auch auf WhatsApp.

Schwangerschaftsabbrüche regelt in Deutschland Paragraf 218 und 219

Laut Paragraf 218 sind Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland grundsätzlich verboten und für alle Beteiligten strafbar, es sei denn gewisse Kriterien werden erfüllt. Dass Abtreibungen im Strafgesetzbuch stehen, kritisiert eine Expertin weiterhin. Wer einen Schwangerschaftsabbruch legal vornehmen lassen will, muss drei Tage vor diesem Termin eine staatlich anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle aufsuchen. Liegt eine Bescheinigung über dieses Beratungsgespräch vor, darf eine Ärztin oder ein Arzt bis zu zwölf Wochen nach der Empfängnis den Eingriff straffrei vornehmen.



Schwangerschaftsabbrüche sind immer wieder ein umstrittenes Thema. Erst im Juni 2022 beschloss der Bundestag den Paragrafen 219a, der die „Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft“ untersagte, aufzuheben. Ärztinnen und Ärzte, die auf der Homepage ihrer Praxis über Schwangerschaftsabbrüche, Methoden und Risiken informieren, müssen seit dem nicht mehr mit strafrechtlichen Ermittlungen rechnen. „Das ist das Resultat von jahrelangem Aktivismus“, sagte die stellvertretende Bundesvorsitzende bei Pro Familia im Gespräch mit BuzzFeed News Deutschland.

In Polen ist das Abtreibungsgesetz besonders restriktiv. Deswegen freut sich unser Autor über einen Regierungswechsel in Warschau.