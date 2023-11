Schießerei bei McDonald's: Zwei Personen mit Sturmgewehr getötet

Von: Martina Lippl

Schießerei bei McDonald's: Auf dem Parkplatz einer Filiale in Marseille (Frankreich) wurden zwei Menschen mit einer Kalaschnikow erschossen. © Screenshot Google Streetview

Auf einem Parkplatz eines McDonald’s in Frankreich sterben zwei Menschen. Sie saßen im Auto vor dem Fast-Food-Restaurant. Dann fallen Schusssalven.

Marseille – Auf dem Parkplatz einer McDonald’s-Filiale in Marseille (Frankreich) sind zwei Menschen erschossen worden. Drei weitere Insassen wurden verletzt. Von einem „Feuerhagel“ und „Blutbad“ berichten französische Medien übereinstimmend.

Schießerei bei McDonald's: Zwei Personen mit Sturmgewehr – offenbar Kalaschnikow – getötet

Ein schwer bewaffneter Mann fährt auf dem Parkplatz in einem Peugeot 208 vor und feuerte mit einer Maschinenpistole – einer Kalaschnikow – Schüsse auf ein Auto ab. Fahrer und Beifahrerin wurden dabei getötet, teilte die Staatsanwaltschaft der südfranzösischen Hafenstadt am Sonntag (12. November) der Nachrichtenagentur afp mit. Zwei Männer und eine Frau auf der Rückbank wurden demnach zum Teil schwer verletzt.

Der 23-jährige Fahrer wurde laut La Provence von einem Kugelhagel getroffen und sei auf der Stelle gestorben. Die Frau sei später den Folgen ihrer Verletzungen erlegen. Einer der Insassen auf der Rückbank wurde lebensgefährlich durch eine Kugel an der Brust verletzt, eine weitere Frau sehr schwer an der Hand.

Polizei findet 20 Patronen für Typ Kalaschnikow

Etwa 20 Patronenhülsen des Kalibers 7,62, die auf eine Kalaschnikow hinweisen, wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Tatort gefunden, berichtet der französische TV-Sender BFMTV.

Die Täter sind auf der Flucht. Nach dem Vorfall soll jedoch in der Nähe des Tatorts ein verbranntes Fahrzeug gefunden worden sein, das vermutlich ihnen gehörte.

Drogenhandel oder Revierkämpfe? Polizei äußert dunklen Verdacht zu Hintergrund der Schießerei

Nach Angaben der Ermittler waren die drei Männer in dem angegriffenen Auto der Justiz wegen Drogenhandels und Gewaltdelikten bekannt, allerdings in der etwa 65 entfernten Region Toulon.

„Wir wissen nicht, mit wem sie (die Opfer, Anmerkung der Redaktion) einen Termin hatten. Aber wir können davon ausgehen, dass man von Toulon aus nicht in das 16. Arrondissement von Marseille fährt, um bei McDonald’s zu essen“, so ein Staatsanwalt bei BFMTV. Das Schnellrestaurant lag demnach in einem als sozialer Brennpunkt bekannten Viertel im Norden Marseilles. Die Kriminalpolizei in Marseille geht davon aus, dass es sich bei den beiden Morden um einen Revierkampf im Zusammenhang mit Drogenhandel handelt. (ml mit Material der afp)