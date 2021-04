Frau steckt Kopf aus Autofenster: Was sie dann macht, ist gefährlich – und völlig sinnfrei

Eine TikTok-Userin kann sich vor Lachen kaum halten, als sie auf der Straße eine skurrile Szene direkt vor sich sieht. Doch die Aktion ist nicht nur kurios, sondern leider auch gefährlich.

New York (USA) – Wer kennt es nicht? Passt etwas nicht in den viel zu kleinen Kofferraum, muss man kreativ werden, wenn man einen großen Gegenstand dennoch transportieren möchte. Generell bieten viele Möbelhäuser & Co. bereits Lieferdienste an bzw. haben die Kunden oftmals die Möglichkeit, sich einen Transporter auszuleihen.

Doch was tun, wenn es sich nur um ein einziges sperriges Objekt handelt? Dann muss offenbar der Beifahrer zwangsläufig als Haltevorrichtung fungieren. So wie dieser Mann, der neben dem Fahrer eines Pick-up sitzt und ein Brett aus dem offenen Fenster halten muss, obwohl der Wagen über eine Ladefläche verfügt.

Ähnliches hat sich auch in New York zugetragen, als eine Frau eine Straße entlangfährt und vor ihr ein Wagen an einer roten Ampel hält. Was sie und ihre Freundin dann sehen, lässt sie in schallendes Gelächter ausbrechen. Mit ihrem Handy nimmt sie ein Video der kuriosen Szene auf und postet es schließlich bei TikTok. Mehr über die skurrile TikTok-Szene und was dann passiert, erfahren Sie hier.* *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.