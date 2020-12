Frau stürzt mit Auto in Fluss: Polizisten starten waghalsige Rettungsaktion – und werden gefeiert

Kürzlich spielten sich dramatische Szenen ab, als eine Frau mitsamt ihrem Minivan in einen Fluss stürzte. Das Video der Rettungsaktion sorgt für Gänsehaut.

Alliance (Ohio) – Immer wieder passiert es, dass Autofahrer in der Nacht den Überblick über die Fahrbahn und dann auch die Kontrolle über ihren Wagen verlieren. Besonders wenn sie sehr müde sind. Nicht umsonst warnt die Polizei vor dem gefürchteten „Sekundenschlaf“ am Steuer und empfiehlt bei Zeichen von Übermüdung, auf einen Parkplatz abzufahren und sich kurz auszuruhen. Doch eine junge Frau hat die mögliche Gefahrensituation leider unterschätzt und erlebte kürzlich ein böses Erwachen. Die 24-Jährige schlief hinterm Steuer ein, durchfuhr eine Leitplanke und fiel vier Meter tief in den Mahoning River.

Ähnliches passierte auch hierzulande einer Frau kürzlich in der Nähe des Rheins* und bis heute rätselt die Polizei, wie das passieren konnte. Hingegen kann man nur den Kopf schütteln bei den Bildern dieses Videos, wo ein Autobesitzer mit voller Absicht in die Fluten fuhr.* In diesem Fall ging es gerade noch gut aus: Die junge Frau es, von ihrem Handy aus den Notruf zu betätigen. Sie erklärte dem diensthabenden Beamten, dass sie eingeschlossen wäre und dass sich ihr Wagen allmählich mit Wasser füllen würde.