Frauen haben nicht erst im Rentenalter Geldprobleme, sondern schon viel früher

Von: Jana Stäbener

Nicht erst während der Rente fangen die finanziellen Schwierigkeiten von Frauen an, zeigt eine Studie. Warum ist das so?

Probleme mit Geld treten bei Frauen nicht erst während der Rente auf. In dieser Lebensspanne sind sie aufgrund des Gender Pension Gaps (also der unterschiedlich hohen Durchschnittsrente von Frauen und Männern) zwar häufiger von Altersarmut betroffen – doch auch im Millennial-Alter können Frauen beim Sparen so einiges besser machen.



So gab in einer Taxfix-Studie von Juli 2023 fast die Hälfte (45 Prozent) der 35- bis 44-jährigen Frauen an, Schwierigkeiten zu haben, die täglichen Ausgaben zu decken. Bei den 25- bis 55-Jährigen, die in Teilzeit arbeiten, und Frauen, die Care-Arbeit übernehmen, berichten 50 Prozent von finanziellen Schwierigkeiten. Von allen befragten Frauen haben 38 Prozent häufiger Probleme, ihre Lebenshaltungskosten zu decken. Bei den Männern sind es nur 27 Prozent.

Frauen haben nicht erst im Alter finanzielle Probleme, zeigt eine Studie von Taxfix. © Pond5 Images/IMAGO

Warum haben Frauen Probleme mit Finanzen?

Die Gründe für dieses geschlechtsspezifische Ungleichgewicht beim Thema Finanzen sind vielfältig: Frauen holen bei der Rente zwar auf, erwerben im Laufe ihres Berufslebens aber geringere Rentenansprüche, da sie bei gleicher Qualifikation immer noch durchschnittlich 18 Prozent weniger verdienen als Männer. Hinzu kommt, dass Frauen häufiger von familienbedingten Erwerbspausen betroffen sind, häufiger in Teilzeit arbeiten, weniger Führungspositionen innehaben oder mehr unbezahlte Care-Arbeit übernehmen.



Bei den über 55-jährigen Studienteilnehmerinnen haben 41 Prozent finanzielle Schwierigkeiten mit den alltäglichen Kosten. Nur 18 Prozent haben keine. Obwohl jede fünfte Frau im Alter von Armut bedroht ist, schieben Frauen ihre Rente eher auf als Männer. Sie beschäftigen sich nicht damit, wie sie ihre Rentenlücke schließen können – obwohl es dafür unzählige Möglichkeiten gibt, für die es nicht einmal ein fettes Gehalt braucht.



Auch beim Thema Steuererklärungen zeigen sich laut Taxfix, einer App, die hilft ebendiese abzugeben, Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Im Jahr 2022 habe es eine „Gender Tax Gap” von 13 Prozent gegeben. Bedeutet: 37 Prozent der Frauen hatten noch nie eine Steuererklärung abgegeben, bei den Männern waren es nur 24 Prozent. Deswegen problematisch, weil Personen, die ihre Steuererklärung abgeben, im Schnitt um die 1000 Euro erhalten – Geld, das gut in die Rente investiert werden könnte.