Frost hat Deutschland fest im Griff – gefährliche Kälte kommt

Von: Tanja Banner, Sandra Sporer

Drucken Teilen

Nach der Schneewalze prognostiziert der Wetterexperte Dominik Jung weiterhin eisige Temperaturen. Besonders der Südosten wird hart getroffen.

München – Momentan versinkt der Süden und Südosten Deutschlands unter einer dichten Schneedecke. In München musste wegen des Wetters der Betrieb am Flughafen sowie am Hauptbahnhof eingestellt werden und auch viele andere Verkehrswege sind blockiert. Und es geht ungemütlich weiter. „Die Temperaturen in der Nacht zum ersten Advent sind eisig kalt“, prognostiziert der Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net in seinem Wettervideo auf Youtube.

Erster Advent bringt Deutschland Frost und extreme Minusgrade

Er sagt für die Nacht auf Sonntag (3. Dezember) im Südosten Temperaturen zwischen -10 und -14 Grad Celsius voraus und warnt: „direkt über dem Schnee sind es vielleicht sogar bis -20 Grad“. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für die Nacht auf den ersten Advent mit deutschlandweitem Frost von -2 bis -8 Grad Celsius, im Südosten sogar noch kälter. Lediglich an den Küsten könnte es stellenweise frostfrei bleiben.

Der erste Adventssonntag verspricht überwiegend trockenes und gelegentlich sogar sonniges Wetter – ein Bilderbuch-Wintertag, wäre da nicht die Kälte: In vielen Gebieten wird mit Dauerfrost zwischen 0 und -4 Grad Celsius gerechnet.

Der erste Advent wird frostig. Laut Wetterprognose kommt nach dem Schnee-Chaos nun Eiseskälte auf Deutschland zu. © Lukas Barth/dpa

Die Kälte wird auch nach dem ersten Advent nicht nachlassen. In der Nacht zum Montag (4. Dezember) erwartet Jung ein neues Schneefallgebiet aus dem Westen. Diese Nacht wird insbesondere im Südosten erneut sehr kalt: Jung prognostiziert bis zu -16 Grad Celsius, über Schneeflächen könnten die Temperaturen sogar bis zu -20 Grad Celsius erreichen.

Kälte und Frost können für gewisse Personen besonders gefährlich sein

Besonders für Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen können die niedrigen Temperaturen gesundheitliche Probleme verursachen. Experten für Herzgesundheit empfehlen betroffenen Personen daher, an kalten Tagen besonders vorsichtig zu sein und den Körper nicht zu überlasten. Schwere körperliche Tätigkeiten wie das Schneeschippen sollten vermieden werden, so der Rat der Herzstiftung. (tab)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Sandra Sporer sorgfältig überprüft.