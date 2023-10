5 Gründe, warum Graz einfach viel besser ist als Bregenz

Von: Julian Mayr

Teilen

Im Duell der Landeshauptstädte Graz gegen Bregenz geht es nicht nur um Schlossturm gegen Bodensee. Am Ende entscheiden ganz andere Dinge über den Sieg.

Österreich hat viele wunderbare Ortschaften. Dazu zählen nicht nur die Hauptstadt Wien oder die westlichen Landeshauptstädte Tirol und Innsbruck. Auch Graz und Bregenz sind beide wunderschöne Städte, jede mit ihrem eigenen einzigartigen Charme. Während die Hauptstadt Vorarlbergs mit dem schmalsten Haus Europas aufwarten kann, ist Graz weltberühmt für den markanten Uhrturm auf dem Schlossberg.

13 Dialektwörter aus der Steiermark und ihre Übersetzung Fotostrecke ansehen

Die Frage ist aber, wer sich in einem humorvollen Zweikampf der beiden Städte durchsetzen würde? Das Duell zwischen Bregenz und Graz ist denkbar knapp, am Ende setzt sich aber die Landeshauptstadt der Steiermark durch, was nicht nur an den typischen steirischen Schimpfwörtern liegt.

1. Grazer Kulinarik hat die Nase vorn

Graz ist bekannt für seine vielfältige und köstliche Küche. Hier kannst du nicht nur die traditionellen Gerichte wie Steirisches Wurzelfleisch und das originale Kernöl in verschiedensten Speisevariationen genießen. Graz ist auch geprägt durch vielfältige internationale kulinarische Einflüsse. In Bregenz hingegen bekommst du oft nur Vorarlberger Käse aufgetischt.

2. Nachtleben in Graz schlägt Bregenzer Nachtruhe

Das Nachtleben in Graz ist lebendig und bunt. Mit zahlreichen Bars, Clubs und Veranstaltungen ist für Unterhaltung bis in die frühen Morgenstunden gesorgt. Bregenz hingegen neigt dazu, frühzeitig zur Ruhe zu kommen. Graz ist daher die beste Wahl für Nachtschwärmer:innen.

Graz und Vorarlberg bei Nacht sind beide auf ihre eigene Art und Weise wunderbar. Doch Graz ist unschlagbar. © MEV/allOver/Westend61/Imago

3. Graz hat kulturell mehr zu bieten

Graz bietet eine breite Palette an kulturellen Aktivitäten, darunter Museen, Galerien, Konzerte und Theateraufführungen. Es gibt immer etwas zu erleben und zu entdecken. Bregenz mag zwar vielleicht mit seinen berühmten Bregenzer Festspielen punkten, aber Graz trumpft das ganze Jahr über mit kulturellen Highlights auf.

4. Uni-Leben schlägt Uni-Flaute

Mit renommierten Universitäten wie der Karl-Franzens-Universität und der Technischen Universität ist Graz ein intellektuelles Zentrum. Die Stadt hat eine lebhafte Studentenszene und zieht junge Köpfe aus der ganzen Welt an. Bregenz mag am Bodensee liegen, hat aber in puncto Hochschulen wenig zu bieten. Graz liegt im Herzen von Bildung und Forschung.

5. Steirisches Böllen schlägt Alemannisch

Was die sprachlichen Finessen der beiden Städte angeht, so unterscheidet sich diese in der Regel immer deutlich von den Dialekten, die auf dem Land gesprochen werden. Vergleichst du aber den Vorarlberger Dialekt, den außer den Vorarlbergern niemand so wirklich versteht, und das ebenfalls schwer verständliche steirische Bellen, setzt sich die Mundart der Steiermark aufgrund ihres Charmes und der humorvollen Klänge klar durch.

Bregenz mag zwar der steirischen Landeshauptstadt unterlegen sein. Im Vergleich mit der Hauptstadt Wien hat die Hauptstadt des Ländle aber klar die Nase vorn.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von Redakteur Julian Mayr bearbeitet. Hinterlasse uns gerne Feedback in unserer Kommentarspalte.