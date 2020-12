Seltener Ford Falcon GT steht 25 Jahre lang in Schuppen – so viel ist das Auto heute wert

Manche Investitionen zahlen sich erst spät im Leben aus – so wie die 5000 australischen Dollar, die Neil Wilkinson einst in einen gebrauchten Ford XA Falcon GT 351 investierte.

Boronia (Australien) – Viele Autofans träumen von einem sogenannten „Scheunenfund“ – einem Auto, das an einem vergessenen Ort Jahre vor sich hin schlummerte und heute viel Geld wert ist. Und genau von so einem Fahrzeug berichtet nun der australische Autonarr Glenn Everitt auf seinem YouTube-Kanal „Master of Machines“. Für ein Video hat er zusammen mit einem Kollegen Neil Wilkinson besucht – dieser Mann kaufte im Jahr 1987 einen Ford XA Falcon GT 351 (Baujahr 1972). Besonderheit: Dieser Ford ist rein australisch, denn Ford Nordamerika beendete die Produktion bereits 1970, Ford Australien setzte die Baureihe aber im Alleingang fort, was das Auto noch rarer macht. Neil Wilkinson fuhr das Auto jedenfalls nur drei Monate, dann war die Zulassung abgelaufen.

28 Jahre parkte der Ford XA Falcon GT 351 anschließend – zunächst drei Jahre in einem Hinterhof, dann in einem Schuppen. 5000 australische Dollar (rund 3000 Euro) hatte Neil Wilkinson 1987 für den Wagen bezahlt – heute ist er ein Vielfaches davon wert, wie 24auto.de berichtet. Der Kaufpreis war definitiv gut angelegt. Laut der Website tradeuniquecars.com.au bringt ein Ford Falcon GT heute zwischen 75.000 (knapp 46.000 Euro) und 135.000 australischen Dollar (rund 82.500 Euro). *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks