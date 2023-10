Furchtbare „Barbarei“: Bundeskanzler Scholz bestürzt über Tod der deutschen Hamas-Geisel Shani Louk

Von: Kai Hartwig, Teresa Toth

Teilen

Die im Israel-Krieg entführte Deutsche Shani Louk ist tot. Ihre Mutter und Israels Außenministerium äußern sich zu den Umständen. Louk galt seit dem Angriff der Hamas als vermisst.

Update vom 30. Oktober, 16.33 Uhr: Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich zur Ermordung von Shani Louk geäußert. Er bezeichnete diese als „furchtbare“ Tat und „Barbarei“. Die junge Deutsche ist eines der Opfer der Terrorattacke der islamistischen Hamas auf Israel vom 7. Oktober.

„Hier ist ein Mensch auf brutale Weise ermordet worden“, sagte Scholz am Montag während seiner Afrika-Reise im nigerianischen Lagos. „Das zeigt welch Geistes Kind diese Täter sind. Das ist etwas, das wir als Menschen nur verachten können.“ Der Mord zeige „die ganze Barbarei, die hinter diesem Angriff der Hamas steckt“, betonte der Kanzler. Deshalb müssten die von der EU als Terrororganisation eingestuften Islamisten zur Rechenschaft gezogen werden. Israel habe das Recht, sich zu verteidigen.

Deutsche Hamas-Geisel Shani Louk ist tot – Israels Staatspräsident enthüllt grausame Details

Update vom 30. Oktober, 13.14 Uhr: Nach dem Tod von Shani Louk hat sich Israels Staatspräsident zu den Umständen ihres Ablebens geäußert. „Es tut mir wirklich leid, berichten zu müssen, dass wir jetzt die Nachricht erhalten haben, dass Shani Nicole Louk als ermordet und tot bestätigt wurde“, sagte Jitzchak Herzog der Bild: „Man hat ihren Schädel gefunden.“

Shani Louk ist tot. Die junge Frau mit deutscher Staatsbürgerschaft war Besucherin des Musikfestivals im Süden des Landes. © Screenshot/X

Das israelische Staatsoberhaupt nannte weiter, grausame Details: „Das bedeutet, dass diese barbarischen, sadistischen Tiere ihr einfach den Kopf abgehackt haben, als sie Israelis angriffen, folterten und töteten“, erklärte Herzog: „Es ist eine große Tragödie, und ich spreche ihrer Familie mein tiefes Beileid aus.“ Demnach wurden 40 weiteren Leichen gefunden, die man aufgrund erlittener Misshandlungen noch nicht identifizieren konnte. Die Toten wurden laut Herzog auf brutale Weise misshandelt, verbrannt oder zerstückelt.

Vermisste Shani Louk ist tot – Mutter der jungen Deutschen äußert sich: „Wenigstens hat sie nicht gelitten“

Update vom 30. Oktober, 12.29 Uhr: Mehr als drei Wochen hatte die Familie der Deutschen Shani Louk auf deren Freilassung aus dem Gazastreifen gehofft. Doch nach einem Anruf der israelischen Armee besteht nun traurige Gewissheit: Die junge Deutsche ist nicht mehr am Leben. Ihre Mutter Ricarda Louk sagte, dass sie von der Armee über den Tod ihrer Tochter in der Nacht zum Montag informiert worden sei. Zuvor dachte die Familie, Shani Louk sei von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt worden.

Die Nachricht sei zwar schrecklich, sagte Ricarda Louk. Es sei aber gut, nun Gewissheit zu haben. „Wenigstens hat sie nicht gelitten“, meinte die Mutter der Verstorbenen.

Vor dem Krieg in Israel: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts in Bildern Fotostrecke ansehen

Israels Außenministerium verkündet Tod von Shani Louk – „Leichnam gefunden und identifiziert“

Update vom 30. Oktober, 11.35 Uhr: Der Tod von Shani Louk ist auch von offizieller Seite bestätigt worden. Das israelische Außenministerium teilte am Montag auf X (vormals Twitter) mit, dass „der Leichnam der 23-Jährigen gefunden und identifiziert“ worden sei. Louk hatte an einem Rave-Festival im Süden Israels teilgenommen, das von der radikalislamischen Hamas überfallen wurde. Die Hamas-Terroristen hatten die jungen Deutschen bei ihrem Großangriff am 7. Oktober auf Israel als Geisel genommen.

Die Familie der jungen Frau, deren Alter von manchen Nachrichtenagenturen und Medien auch erst mit 22 Jahren angegeben wird, hatte zuvor den Tod von Shani Louk verkündet. Ihre Schwester Adi Louk schrieb via Instagram, „mit großer Trauer“ den Tod von Shani Louk bekanntzugeben. Laut der TV-Sender RTL/ntv berichtete auch deren Mutter vom Tod ihrer Tochter.

Nach israelischen Angaben wurden bei dem Hamas-Angriff auf Israel etwa 1400 Menschen getötet. Zudem verschleppte die radikalislamische Palästinenserorganisation nach jüngsten Armeeangaben 239 Menschen in den Gazastreifen. Vier der Entführten ließ die Hamas inzwischen frei.

Familie bestätigt: Shani Louk ist tot – 22-jährige Deutsche war nach Hamas-Überfall auf Israel entführt worden

Update vom 30. Oktober, 11.16 Uhr: Seit dem Überfall der Hamas wurde Shani Louk vermisst. Nun hat die Familie laut eigenen Aussagen die traurige Gewissheit, dass die 22-Jährige tot ist. Kurz zuvor tauchten im Netz Fake-Accounts der jungen Frau auf, von denen Nachrichten an Angehörige verschickt wurden.

Shanis Leiche wurde bisher noch nicht geborgen, wie die Tagesschau berichtet. Die Identifikation fand anhand eines Fragments eines Schädelknochens statt. Die nötige Vergleichs-DNA habe die Familie schon vor einiger Zeit zur Verfügung gestellt, so der Bericht weiter.

Die seit dem Hamas-Terrorüberfall auf Israel vermisste Deutsche Shani Louk ist nach Angaben ihrer Mutter tot. © Christoph Soeder/dpa

Shani Louk wurde seit dem Angriff der Hamas als Geisel gehalten

Erstmeldung vom 30. Oktober, 9.05 Uhr: Tel Aviv – Shani Louk ist nicht mehr am Leben. Das erklärte die Mutter der 22-Jährigen gegenüber RTL. „Leider haben wir gestern die Nachricht bekommen, dass meine Tochter nicht mehr am Leben ist”, so Ricarda Louk. Offiziell bestätigt wurde der Tod der jungen Frau bislang nicht.

Shani Louk wurde am 7. Oktober beim Angriff der Hamas auf ein Musikfestival nahe des Gazastreifens entführt. Anschließend sei sie als Geisel in einem Krankenhaus im Gazasteifen als Geisel gehalten worden. Videos und Fotos der jungen Frau kursierten im Netz.

Louks Mutter bat die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche ihrer Tochter. Sie verbreitete Videobotschaften, in denen sie Fotos von Shani Louk zeigte. Außenministerin Annalena Baerbock traf sich mit Ricarda Louk und appellierte an die Hamas, die Geisel sowie alle weiteren Geiseln freizulassen. (kh/tt mit dpa/afp)